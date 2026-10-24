The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆரணி அருகே பாகிஸ்தான் உளவாளி கைது சன்ன ரகப் பொன்னி அரிசியைக் கொள்முதல் செய்வதற்கு அரசு எப்போது டெண்டர் விட்டது? உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி ஜம்முவில் எல்லை அருகே ட்ரோன் மீட்பு: காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை சென்னையில் இன்று இரவு முதல் மழை! மற்ற மாவட்டங்களில் மழை எப்படி இருக்கும்?புயல் எச்சரிக்கை: குடியரசுத் தலைவர் முர்முவின் ஒடிசா பயணம் ஒத்திவைப்பு கோயில்களில் பணம் கேட்டால் ஆதாரத்துடன் புகார் அளிக்கலாம்! அமைச்சர் ரமேஷ்மாயமான சிறுவர்களை மீட்டு, அனைத்து கோணங்களிலும் அரசு விசாரிக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பழனிசாமி ரெட் அலர்ட்: நீலகிரியில் சுற்றுலா தலங்கள் மூடல்! தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை விரைவு!அமைதிப் பத்திரத்தில் கையெழுத்திட மாட்டேன்! நேஹா போரா

ராஜஸ்தான்: சாலை விபத்தில் 6 போ் உயிரிழப்பு

சுரு மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த ஐவா் உள்பட 6 போ் உயிரிழந்தனா்.

உயிரிழப்பு

Updated On :

ராஜஸ்தான் மாநிலம், சுரு மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை காலையில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த ஐவா் உள்பட 6 போ் உயிரிழந்தனா்.

இதுகுறித்து போலீஸாா் கூறியதாவது: ராஜஸ்தான் மாநிலம் தாராநகா் சோம்சிசா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த குடும்ப உறுப்பினா்கள் 7 போ், அருகிலுள்ள கோயிலுக்கு காரில் சனிக்கிழமை காலை சென்றனா். தத்ரேவா - தாராநகா் சாலையில் காா் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்து முன்னால் சென்றுகொண்டிருந்த லாரி மீது மோதி விபத்துள்ளானது.

இதில், காரை இயக்கி வந்த தனியாா் ஓட்டுநா், ஓா் ஆண், மூன்று பெண்கள், ஒரு குழந்தை என ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த 5 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா். பலத்த காயமடைந்த சிறுமி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா். விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வங்கதேசத்தில் கடற்கரையோர கேளிக்கை விடுதியில் தீ விபத்து: 10 போ் உயிரிழப்பு

வங்கதேசத்தில் கடற்கரையோர கேளிக்கை விடுதியில் தீ விபத்து: 10 போ் உயிரிழப்பு

ராஜஸ்தான்: கால்வாயில் சிற்றுந்து கவிழ்ந்து 8 பேர் பலி!

ராஜஸ்தான்: கால்வாயில் சிற்றுந்து கவிழ்ந்து 8 பேர் பலி!

வியாபாரியிடம் 80 பவுன் நகைகள் திருட்டு: ராஜஸ்தானை சோ்ந்த 2 போ் கைது

வியாபாரியிடம் 80 பவுன் நகைகள் திருட்டு: ராஜஸ்தானை சோ்ந்த 2 போ் கைது

குஜராத்தில் சாய ஆலையில் விபத்து: 4 போ் உயிரிழப்பு

குஜராத்தில் சாய ஆலையில் விபத்து: 4 போ் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav