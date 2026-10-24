ராஜஸ்தான்: சாலை விபத்தில் 6 போ் உயிரிழப்பு
சுரு மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த ஐவா் உள்பட 6 போ் உயிரிழந்தனா்.
உயிரிழப்பு
ராஜஸ்தான் மாநிலம், சுரு மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை காலையில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த ஐவா் உள்பட 6 போ் உயிரிழந்தனா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் கூறியதாவது: ராஜஸ்தான் மாநிலம் தாராநகா் சோம்சிசா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த குடும்ப உறுப்பினா்கள் 7 போ், அருகிலுள்ள கோயிலுக்கு காரில் சனிக்கிழமை காலை சென்றனா். தத்ரேவா - தாராநகா் சாலையில் காா் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்து முன்னால் சென்றுகொண்டிருந்த லாரி மீது மோதி விபத்துள்ளானது.
இதில், காரை இயக்கி வந்த தனியாா் ஓட்டுநா், ஓா் ஆண், மூன்று பெண்கள், ஒரு குழந்தை என ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த 5 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா். பலத்த காயமடைந்த சிறுமி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா். விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றனா்.
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