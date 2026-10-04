ஜொ்மனி பிரதமர் பிரெட்ரிச் மெர்ஸ் உக்ரைன் பயணம்!

ஜொ்மனி பிரதமர் பிரெட்ரிச் மெர்ஸ் உக்ரைன் பயணம்!
உக்ரைனில் ஜொ்மனி பிரதமா் பிரெட்ரிச் மொ்ஸ் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளாா்.
உக்ரைனில் ஜொ்மனி பிரதமா் பிரெட்ரிச் மொ்ஸ் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளாா்.
உக்ரைன் - ரஷியா இடையே நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் போா் நடைபெறுகிறது. இதில் உக்ரைனுக்கு ஜொ்மனி உள்ளிட்ட மேற்கத்திய நாடுகள் உதவி செய்து வருகின்றன.
ரஷியாவுக்கு சீனா, வட கொரியா உள்ளிட்ட நாடுகள் உதவி செய்து வருகின்றன. ரஷியாவில் உள்ள கச்சா எண்ணெய் ஆலைகளைக் குறிவைத்து உக்ரைன் தாக்குதல் நடத்தியதால் பதிலுக்கு ரஷியாவும் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள், ட்ரோன்கள் தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.
இந்நிலையில், உக்ரைனுக்கு ஜொ்மனி பிரதமா் மொ்ஸ் அரசுமுறைப் பயணமாக வந்துள்ளாா். இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ஜொ்மனி பிரதமராக 2-ஆவது முறையாக உக்ரைன் வந்துள்ளதாக கூறினாா்.
ரஷியாவை தடுக்கவில்லை என்றால், தங்களுக்கு எதிராகவும் அந்த நாடு போா் தொடுக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அவா் குறிப்பிட்டுள்ளாா். உக்ரைன் அதிபரிடம் தங்கள் நாடு தொடா்ந்து போரில் உதவி செய்யும் என வாக்குறுதி அளித்து இருப்பதாகவும், தங்கள் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான நட்புறவு மிகப்பெரிய அளவில் விரிவடைந்து இருப்பதாகவும் அவா் கூறியுள்ளாா்.
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