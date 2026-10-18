The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சென்னைக்கு விடுக்கப்பட்ட ரெட் அலர்ட் வாபஸ்! - வானிலை ஆய்வு மையம்சென்னை வெள்ளம்: திமுக ஆட்சி முடிந்து தவெக வந்த பிறகும் அதே நிலைதான்! அன்புமணி கனமழை எச்சரிக்கை: சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட்! அரக்கோணத்தில் விரைந்தது தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை!அதிகனமழை எச்சரிக்கை! சென்னைக்கு விரைந்தது தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை!வடகிழக்குப் பருவமழை: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தயார்! செங்கோட்டையன்சொந்த ஊர் கொண்டு வரப்பட்ட தேவா உடல் தமிழகத்தில் 24 மணி நேரத்தில் பெய்த மழை அளவு! அதிகபட்சமாக பாரிமுனையில் 361.9 மி.மீ. பதிவு! சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட்: செல்போன்களில் அலாரத்துடன் எச்சரிக்கை! சென்னைக்கு இன்று(அக். 18) ரெட் அலர்ட்!

பிரான்ஸ் கலவரம்: 1,800-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது!

பிரான்ஸில் ஏற்பட்ட வன்முறை மற்றும் மோதல்களைத் தொடர்ந்து 1,800-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

போராட்டத்தில் பிரான்ஸ் அதிபரை விமர்சிக்கும் விதமாக பதாகையை ஏந்திய போராட்டக்காரர். - AP

Updated On :

பிரான்ஸில் ஏற்பட்ட வன்முறை மற்றும் மோதல்களைத் தொடர்ந்து 1,800-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பிரான்ஸில் அதிகமடைந்துள்ள விலைவாசி, வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் பள்ளிகளில் நிலவும் மோசமான நிலைமைகளைக் கண்டித்து நாடு தழுவிய போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.

அதில், போராட்டக்காரர்களிடையே வெடித்த வன்முறையில் காவல்துறை அதிகாரிகள் தாக்கப்பட்டு, பல கடைகளில் கொள்ளை சம்பவங்கள் நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து, பிரான்ஸ் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 1,800-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

முகமூடி அணிந்த குழுக்கள் அங்குள்ள பல பொதுக் கட்டடங்களுக்குத் தீ வைத்துத் தாக்கியதாகவும், நூற்றுக்கணக்கான வணிக நிறுவனங்கள் சூறையாடப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மக்ரோன் இந்தச் சம்பவங்கள் தொடர்பாக உயர்மட்ட அரசு அதிகாரிகளுடன் கூட்டம் நடத்தியதாகச் செய்திகள் வெளியாகின.

இந்த வன்முறைச் சம்பவங்களுக்கு தீவிர இடதுசாரிக் குழுக்களே காரணம் என அந்நாட்டுப் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.

வன்முறை மற்றும் மோதல்கள் காரணமாக பிரான்ஸ் தலைநகரான பாரீஸ் நகரில் மட்டும் 855 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். பிரான்ஸ் முழுவதும் நடந்த போராட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 550,000 பேர் வரை பங்கேற்றதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதில், 500-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள், மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் காயமடைந்துள்ளனர்.

Summary

France riots: More than 1,800 people arrested!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தில்லியில் தொடரும் சிஜேபி போராட்டம்: எம்பி ஜான் பிரிட்டாஸ் உட்பட 100 பேர் கைது!

தில்லியில் தொடரும் சிஜேபி போராட்டம்: எம்பி ஜான் பிரிட்டாஸ் உட்பட 100 பேர் கைது!

ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம்: 150 சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் கைது!

ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம்: 150 சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் கைது!

தேசவிரோத சதி: அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கத்தில் 13 பயங்கரவாதிகள் கைது

தேசவிரோத சதி: அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கத்தில் 13 பயங்கரவாதிகள் கைது

சிவகங்கையில் இரட்டைக் கொலை: போராடிய 100 -க்கும் மேற்பட்டோர் கைது!

சிவகங்கையில் இரட்டைக் கொலை: போராடிய 100 -க்கும் மேற்பட்டோர் கைது!

விடியோக்கள்

குரு அதிசார பெயர்ச்சி 2026 ராசி பலன்கள்! | ஜோதிட சிரோன்மணி ஆர்.கே. வெங்கடேஸ்வர் | Astrology

குரு அதிசார பெயர்ச்சி 2026 ராசி பலன்கள்! | ஜோதிட சிரோன்மணி ஆர்.கே. வெங்கடேஸ்வர் | Astrology

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு; கலங்கிய எம்.எஸ். பாஸ்கர் | Deva

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு; கலங்கிய எம்.எஸ். பாஸ்கர் | Deva