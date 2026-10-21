இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும்- டிரம்ப் தகவல்
இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம் முன்பு எப்போதும் இல்லாத வகையில் மிகவும் வேறுபட்டதாக இருக்கும் என்று அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்தாா்.
வாஷிங்டனில் உள்ள ஓவல் அலுவலகத்தில் செய்தியாளா்களை புதன்கிழமை சந்தித்த அமெரிக்கஅதிபா் டிரம்ப்.
இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம் முன்பு எப்போதும் இல்லாத வகையில் மிகவும் வேறுபட்டதாக இருக்கும் என்று அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்தாா்.
இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தகத்தில் தற்போது இந்தியாவுக்கு சாதகமாக நிலை உள்ளது. அதே நேரத்தில் அமெரிக்கா தனது வா்த்தகப் பற்றாக்குறையைக் குறைக்க விரும்புகிறது. பல ஆண்டுகளாக தாங்கள் இழந்துவிட்டதாக அமெரிக்கா கருதும் விஷயங்களை ஈடுகட்ட அமெரிக்கா திட்டமிட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் இந்தியாவும் இந்திய விவசாயிகளை பாதிக்கும் அமெரிக்கப் பொருள்களை இறக்குமதி செய்வதில்லை என்பதில் உறுதியாக இருந்து வருகிறது. இதனால், வா்த்தக ஒப்பந்தம் மேற்கொள்வதில் நீண்ட இழுபறி நிலவி இப்போது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இந்நிலையில், வாஷிங்டனில் உள்ள ஓவல் அலுவலகத்தில் செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த அதிபா் டிரம்ப் கூறியதாவது:
வா்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்வதில் இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. அவா்கள் (இந்தியா) ஒப்பந்தம் வேண்டும் என முன்வந்தாா்கள். நாம்தான் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்துகிறோம். இது முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மிகவும் வேறுபட்ட வா்த்தக ஒப்பந்தமாக இருக்கும் என்றாா்.
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