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மாலத்தீவு - பாகிஸ்தான் இடையே 20 ஒப்பந்தங்கள்! இந்தியாவின் நிலை என்ன?

மாலத்தீவு மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே 20 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன...

maldivies pakistan pact

மாலத்தீவு அதிபர் முகமது முய்சு - பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷரீஃப் - எக்ஸ்

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மாலத்தீவு அதிபர் முகமது முய்சுவின் பாகிஸ்தான் பயணத்தில் இருநாடுகள் இடையே 20 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன.

மாலத்தீவு அதிபர் முகமது முய்சு 3 நாள்கள் அரசு முறைப் பயணமாக பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குச் சென்றுள்ளார். கடந்த 11 ஆண்டுகளில் மாலத்தீவு அதிபர் ஒருவர் அந்நாட்டுக்கு முதல்முறையாகச் சென்றுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தான் அதிபர் ஆசிஃப் அலி சர்தாரி, பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷரீஃப் ஆகியோரை அவர் நேரில் சந்தித்து உரையாடினார்.

இந்தப் பயணத்தில், கடந்த புதன்கிழமை (அக். 21) மாலத்தீவு அதிபர் முய்சுவை பாகிஸ்தானின் ராணுவத் தலைமைத் தளபதி ஆசிம் முனீர் நேரில் சந்தித்து பாதுகாப்புத் துறையில் இருதரப்புக்கும் இடையேயான ஒத்துழைப்புகளை மேம்படுத்துவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார்.

பாகிஸ்தான் மற்றும் மாலத்தீவு இடையில் உறவுகளை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்தச் சந்திப்புகள் இந்திய அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

இந்தியப் பெருங்கடலில் பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதியான மாலத்தீவின் நீண்டகால கூட்டாளியான இந்தியா அந்நாட்டின் கடல்சார் கண்காணிப்பு, பாதுகாப்புப் பயிற்சிகள் மற்றும் கட்டமைப்பு வசதிகள் ஆகியவற்றில் தொடர்ந்து உதவிகள் வழங்கி வந்தது. மேலும், இந்தியாவின் “அண்டை நாடுகளுக்கு முன்னுரிமை” எனும் வெளியுறவுக் கொள்கையில் மாலத்தீவு ஒரு சிறப்பு இடத்தையும் பெற்றுள்ளது.

இந்தியப் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள அண்டை நாடுகள் உடனான உறவுகளை இந்தியா மேம்படுத்தும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், மாலத்தீவு அதிபரின் பாகிஸ்தான் பயணம் அமைந்துள்ளது.

இந்தப் பயணத்தில், மாலத்தீவு மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையில் பாதுகாப்பு, கடல்சார் கண்காணிப்பு, செய்யறிவு (ஏஐ) உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை உள்ளடக்கிய 20 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன.

முன்னதாக, சௌதி அரேபியா, துருக்கி, இந்தோனேசியா, கத்தார் உள்ளிட்ட நாடுகள் உடன் பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Pakistani Army Chief Asim Munir and Maldivian President Mohamed Muizzu met in person and discussed security cooperation.

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