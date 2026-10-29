இஸ்ரேல் தோ்தலில் அரபு கட்சிகள் மோசடி: நெதன்யாகு குற்றச்சாட்டு
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் அரபு கட்சிகள் வெளிநாட்டு நிதியுதவியுடன் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக அந்நாட்டு பிரதமா் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
நெதன்யாகு
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் அரபு கட்சிகள் வெளிநாட்டு நிதியுதவியுடன் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக அந்நாட்டு பிரதமா் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தின் மொத்தமுள்ள 120 இடங்களுக்குக் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தோ்தல் நடைபெற்றது. தற்போதைய வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரப்படி, பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தலைமையிலான ஆளும் கூட்டணி 53 இடங்களையும், முன்னாள் ராணுவ தலைமைத் தளபதி காடி ஐசன்கோட் தலைமையிலான எதிா்க்கட்சி கூட்டணி 48 இடங்களையும் பெற்றுள்ளன. அரபு கட்சிகள் 19 இடங்களைக் கைப்பற்றியுள்ளன.
நாடாளுமன்றத்தில் ஆட்சியமைக்க 61 இடங்கள் தேவைப்படும் சூழலில், மொத்த மக்கள்தொகையில் சுமாா் 20 சதவீதம் பங்குக் கொண்டுள்ள இஸ்ரேலின் பாலஸ்தீன குடிமக்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அரபு கட்சிகளின் வெற்றி முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில், கத்தாா், துருக்கி போன்ற நாடுகளின் பண பலத்தின்மூலம் அரபு கட்சிகள் வாக்குகளை விலைக்கு வாங்கியுள்ளதாக பெஞ்சமின் நெதன்யாகு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா். இஸ்ரேலை இஸ்லாமியமயமாக்கவும், நாடாளுமன்றத்தை வெளிநாடுகள் கைப்பற்றவும் இச்சதி நடப்பதாகக் கூறிய அவா், அரபு கட்சிகளுடன் எந்தவொரு யூத கட்சியும் கைகோக்கக் கூடாது என கேட்டுக்கொண்டாா்.
நெதன்யாகுவின் இக்குற்றச்சாட்டுகளைத் தொடா்ந்து, தோ்தல் முறைகேடுகள் குறித்து முழு விசாரணை நடத்த இஸ்ரேல் அதிபா் ஐசக் ஹொ்சாக் வலியுறுத்தியுள்ளாா். எதிா்க்கட்சித் தலைவரான காடி ஐசன்கோட் கூறுகையில், ‘தோ்தல் நம்பகத்தன்மையைப் பாதுகாக்க ஒவ்வொரு புகாரும் முழுமையாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும். இருப்பினும், இவ்விவகாரத்தைப் பயன்படுத்தி நாடாளுமன்றப் பதவியேற்பதைத் தாமதப்படுத்தக் கூடாது’ என எச்சரித்தாா்.
இதன்தொடா்ச்சியாக, இஸ்ரேல் தோ்தலில் வெளிநாட்டு நிதியுதவி மற்றும் முறைகேடான செல்வாக்கு குறித்து விசாரிக்குமாறு ‘ஷின் பெட்’ உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைப்புக்கு மத்திய தோ்தல் குழு உத்தரவிட்டுள்ளது.
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