டிரம்ப் மகன் திருமணத்துக்கு செலவழித்த ரஷிய தொழிலதிபா்
டிரம்ப் மகன் திருமணத்துக்கு ரஷிய தொழிலதிபா் செலவழித்ததாக தகவல்...
டிரம்ப் ஜூனியர்
பஹாமஸ் தீவில் கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் மகன் டிரம்ப் ஜூனியரின் திருமணக் கொண்டாட்டங்களுக்கான செலவை ரஷிய தொழிலதிபா் உமா் கிரெம்லேவ் ஏற்றுள்ள தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அமெரிக்க நாடாளுமன்ற ஜனநாயகக் கட்சியினா் இது தொடா்பாக விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், ‘ரஷிய தொழிலதிபருக்கு அந்தத் தொகையை எனது மகன் திருப்பிச் செலுத்தி வருவதாக கூறியுள்ளாா்’ என்று அதிபா் டிரம்ப் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து செய்தியாளா்களிடம் பேசிய அதிபா் டிரம்ப், ‘எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அத்தொழிலதிபரைத் தெரியாது. எனினும், இது பெரிய விஷயமல்ல. எனது விடுதிகளில் பலரின் திருமணங்களுக்கு நானே விருந்தளித்துள்ளேன்’ என்றாா்.
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