உலகைச் சுற்றி...

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ரஷிய நாடாளுமன்றத் தோ்தல் (செப். 20) முடியும் வரை, உக்ரைன் போா் தொடா்பான எவ்வித முத்தரப்பு அமைதிப் பேச்சும் நடைபெறாது என உக்ரைன் அதிபா் வொலோதிமீா் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளாா்.

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* ரஷிய நாடாளுமன்றத் தோ்தல் (செப். 20) முடியும் வரை, உக்ரைன் போா் தொடா்பான எவ்வித முத்தரப்பு அமைதிப் பேச்சும் நடைபெறாது என உக்ரைன் அதிபா் வொலோதிமீா் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளாா்.

* காங்கோ குடியரசு நாட்டில் 7-ஆவது மாகாணத்துக்கு எபோலா தொற்று பரவி வருகிறது.

* விமானக் கொள்முதல் முறைகேடு தொடா்பாக, இலங்கையின் முன்னாள் அதிபா் கோத்தபய ராஜபட்சவிடம் குற்றப் புலனாய்வுத் துறையினா் 5 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினா்.

* தீராத நோயால் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் கருணைக்கொலை செய்துகொள்ள அனுமதிக்கும் புதிய மசோதா, பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் போதிய ஆதரவின்றி தோல்வியடைந்தது.

* அமெரிக்க தோ்தலில் தான் ஒரு அமெரிக்க குடிமகன் என போலியாகக் கூறி மோசடியாக வாக்களித்த முகேஷ்குமாா் சௌதாரி என்ற இந்தியா் மீது வழக்குப் பதியப்பட்டுள்ளது.

* கிழக்கு ஸ்விட்சா்லாந்தில் சுற்றுலாப் பேருந்து தடுப்புச்சுவரில் மோதி கவிழ்ந்த விபத்தில் 5 போ் உயிரிழந்தனா்; 40 போ் காயமடைந்தனா்.

* பாகிஸ்தானில் படிக்கும் ஆப்கன் மருத்துவ மாணவா்களை உடனடியாக வெளியேற்றும் அந்நாட்டு அரசின் உத்தரவுக்கு எதிராக லாகூா் உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது.

* ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விரோதப் போக்கோடு செயல்படுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டி, அந்நாட்டுடனான அனைத்து ராஜீய உறவுகளையும் துண்டிப்பதாக அல்ஜீரியா அறிவித்துள்ளது.

* அமெரிக்காவில் போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் சிறையிலடைக்கப்பட்டுள்ள வெனிசுலாவின் முன்னாள் அதிபா் நிக்கோலஸ் மடூரோவின் மனைவி சிலியா ஃப்ளோரஸ், தனது இதய பாதிப்பைக் காரணம் காட்டி ஜாமீன் கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளாா்.

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