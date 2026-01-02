கன்னியாகுமரிக்கு சைக்கிளில் சென்ற பாஜக எம்எல்ஏ சுரேஷ்குமாா்: பிரதமா் மோடி பாராட்டு
பெங்களூரில் இருந்து 702 கி.மீ சைக்கிளில் பயணித்து கன்னியாகுமரிக்கு சென்ற பாஜக எம்எல்ஏ எஸ். சுரேஷ்குமாரை (70) பிரதமா் மோடி பாராட்டியுள்ளாா்.
பெங்களூரு, ராஜாஜிநகா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியை சோ்ந்த பாஜக எம்எல்ஏ எஸ். சுரேஷ்குமாா், முந்தைய பாஜக ஆட்சிகளில் அமைச்சராக பணியாற்றியவா். அடிப்படையில் வழக்குரைஞரான சுரேஷ்குமாா், பெங்களூரு மாமன்ற உறுப்பினராக இருந்துள்ளாா். பின்னா், 1983இல் சட்டப் பேரவைக்கு தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா்.
தொடக்கத்தில் ஆா்.எஸ்.எஸ். அமைப்பில் செயல்பட்டு, பாஜகவில் இணைந்து 6 முறை சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாா். எளிதில் அணுகக்கூடிய எம்எல்ஏவாக தொகுதி மக்களால் போற்றப்படும் எஸ். சுரேஷ்குமாா், சைக்கிள் ஓட்டுவதில் அதிக ஆா்வம் கொண்டவா்.
இளைஞராக இருந்த காலத்தில் இருந்தே சைக்கிளில் பயணம் செய்வதை விரும்பிவந்த எஸ். சுரேஷ்குமாா், தனது 20ஆவது வயதில் 1974ஆம் ஆண்டு முதல்முறையாக பெங்களூரில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு சைக்கிளில் பயணப்பட்டுள்ளாா்.
இந்த பயணத்தின் 51 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையடுத்து 12 நண்பா்களுடன் சோ்ந்து டிச. 23ஆம் தேதி மீண்டும் பெங்களூரு, பசவேஸ்வராநகரில் இருந்து கன்னியாகுமரியை நோக்கி சைக்கிள் பயணம் மேற்கொண்டாா். சிறிதுகாலம் உடல்நலம் குன்றியிருந்த நிலையில், தனது 70 ஆவது வயதில் மீண்டும் சைக்கிள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளாா்.
5 நாள்களில் 702 கி.மீ தொலைவை பயணித்து கன்னியாகுமரியை சென்றடைந்தாா். வயதை பொருட்படுத்தாமல் 702 கி.மீ சைக்கிள் பயணத்தை மேற்கொண்ட சுரேஷ்குமாரை தொலைபேசியில் அழைத்த பிரதமா் மோடி, சைக்கிள் பயணத்தை மேற்கொண்ட சுரேஷ்குமாா் மற்றும் அவரது அணியினரை பாராட்டினாா்.
இதுதொடா்பாக தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட பதிவில், ‘பெங்களூரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை சைக்கிள் மூலம் சுரேஷ்குமாா் மேற்கொண்டுள்ள பயணம் பாராட்டுக்குரியது, ஊக்கம் அளிக்கக்கூடியது. உடல்நலக்குறைவில் இருந்து மீண்ட பிறகு, அவா் மேற்கொண்ட சைக்கிள் பயணம் தீவிர முயற்சி மற்றும் தளராத மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. இதன்மூலம் உடல்நலன் பேணுவது தொடா்பாக நமக்கு பாடம்புகட்டுகிறாா். அவரை தொலைபேசியில் அழைத்து அவரது முயற்சியைப் பாராட்டினேன்’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
இதுகுறித்து பாஜக எம்எல்ஏ எஸ். சுரேஷ்குமாா் கூறியதாவது:
எனது சைக்கிள் பயணத்தை பிரதமா் பாராட்டி திகைக்கவைத்துள்ளாா். கடுமையான உடல்நல பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுள்ள நிலையில், 51 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கன்னியாகுமரிக்கு சைக்கிள் மூலம் நான் மேற்கொண்டிருக்கும் 2ஆவது பயணம் என்பதை அறிந்து அவா் மகிழ்ச்சி அடைந்தாா்.
அதேபோல, எங்கள் அணியினா் 2025 இல் 8,000 கி.மீ சைக்கிள் பயணம் மேற்கொண்டிருந்ததை அறிந்து பிரதமா் மோடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினாா். அவரது பாராட்டு எனக்கு கிடைத்தது பெருமிதமாக உள்ளது.
1974 இல் பெங்களூரில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு முதல் சைக்கிள் பயணம் மேற்கொண்டிருந்தேன். அதன் 50ஆம் ஆண்டில் அதாவது 2024 மாா்ச் மாதம் மீண்டும் சைக்கிள் பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தேன். ஆனால், எதிா்பாராதவிதமாக நரம்பியல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டேன். தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு குணமடைந்தேன்.
இந்த நிலையில் டிச.23 ஆம் தேதி எனது 70ஆவது வயதில் 12 நண்பா்களுடன் பெங்களூரில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு சென்றேன். அங்கு விவேகானந்தா் பாறையை கண்டு மகிழ்ந்தேன். விவேகானந்தருக்கு ஊக்கத்தை தந்த கன்னியாகுமரி, எனக்கும் ஊக்கம் அளித்துள்ளது. உடல்நலனில் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என்பதை எனது சைக்கிள் பயணம் கூறுகிறது என்றாா்.