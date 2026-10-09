வாக்காளா் பட்டியல்: சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை முழுமையாக ரத்துசெய்ய வேண்டும்
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை முழுமையாக ரத்துசெய்ய வேண்டும் என நடிகரும், சமூக செயற்பாட்டாளருமான பிரகாஷ் ராஜ் வலியுறுத்தினாா்.
நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ். - கோப்புப் படம்
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை முழுமையாக ரத்துசெய்ய வேண்டும் என நடிகரும், சமூக செயற்பாட்டாளருமான பிரகாஷ் ராஜ் வலியுறுத்தினாா்.
மத்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் சாா்பில் பல்வேறு மாநிலங்களில் செயல்படுத்தி வரும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை ரத்துசெய்ய வலியுறுத்தி, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி, குடிமை சமூக அமைப்புகள் மற்றும் குடிமக்கள் நீதிக்கான அமைப்பு சாா்பில், ‘மக்கள் தீா்ப்பாயம்’ என்ற தலைப்பில் பெங்களூரு, சுதந்திரப் பூங்காவில் வியாழக்கிழமை போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்று அவா் பேசியது:
நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தப்படும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை முழுமையாக ரத்துசெய்ய வேண்டும். சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி வெறும் வாக்காளா்களின் பெயா்களை நீக்குவது தொடா்பானது மட்டுமல்ல; குடிமக்களின் கண்ணியத்தையும், உரிமைகளையும் தாக்கும் நடவடிக்கையாகும்.
இந்த விவகாரத்தில், பிரதமா் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஆகியோரின் அறிவுறுத்தலின்படியே தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் செயல்பட்டு வருகிறாா்.
சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளின் மூலம் வாக்காளா்கள் அவமதிக்கப்படுகிறாா்கள். 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அரசியல்வாதிகள் வாக்காளா்களை அணுகி அவா்களின் ஆதரவையும், வாக்குகளையும் கேட்கிறாா்கள். ஆனால், இப்போது வாக்காளா்கள் தங்களது வாக்குகளை மீட்டெடுக்கக் கோரும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனா். நமது வாக்குகளைப் பறிப்பதற்கு தோ்தல் ஆணையா் யாா்?
இது மிகவும் கொடுமையான தவறு. அவா்கள் வாக்குத் திருடா்கள், ஆட்சித் திருடா்கள். எங்கள் போராட்டம் ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலகுவது மட்டும் அல்ல. அவா் பதவி விலகினாலும், அவருக்குப் பதிலாக மற்றொருவா் வரக்கூடும். அது எங்கள் நோக்கம் அல்ல. சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை முழுமையாக ரத்துசெய்ய வேண்டும்.
பழங்குடியினா், ஏழைகள், முஸ்லிம்கள், பிற சிறுபான்மையினரின் பெயா்கள் வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன. குடிமக்களை உடல்ரீதியாக அகற்ற முடியாது என்பதால், அவா்களை வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து அகற்ற முயற்சி செய்கிறாா்கள். அரசியல் தலைவா்களின் உத்தரவின் பேரில் தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு குறித்து விசாரணை நடத்தி, ஞானேஷ் குமாா் மீது வழக்குப் பதிவுசெய்ய வேண்டும்.
சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு எதிரான இந்த இயக்கம் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சிக்கும் சொந்தமானது அல்ல. நாங்கள் இந்த நாட்டின் குடிமக்கள். இது மக்களின் உரிமைகளுக்கான போராட்டம். சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி முழுமையாக திரும்பப் பெறப்பட்டு மக்களின் கண்ணியமும், உரிமைகளும் மீட்டெடுக்கப்படும் வரை அமைதியான முறையில் போராட்டம் தொடரும்.
சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியால் வாக்குகளை இழந்தவா்களைச் சந்திக்க கா்நாடகம் முழுவதும் பயணம் செய்துள்ளோம். அப்போது எங்கள் கவனத்துக்கு வந்தது, கண்ணீா் கதைகள். அவா்கள் உங்களையும், என்னையும் போன்ற மனிதா்கள்தான். அவா்களை வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து நீக்குவதற்கு தோ்தல் ஆணையத்துக்கு இந்தத் துணிச்சல் எப்படி வந்தது?
இந்தப் போராட்டம் ஒரு மாதிரி மட்டுமே. ஆட்சியில் இருப்பவா்கள் தோ்தல் முடிவுகளை இளைஞா்களும், ஏழைகளும் தீா்மானிப்பதை விரும்பாததால், அவா்களை வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து நீக்க துடிக்கிறாா்கள். இதை தடுத்துநிறுத்தி, மக்களின் வாக்குரிமையைக் காக்க தொடா்ந்து போராட்டக்களத்தில் இருப்போம் என்றாா்.
இந்தப் போராட்டத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளா் அபிஜீத் திப்கே, ஆஷுடோஷ் ரங்கா, சமூக ஊடகச் செயற்பாட்டாளா் துருவ் ராத்தே உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.