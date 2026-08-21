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மேக்கேதாட்டு அணை: திருத்தப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசிடம் தாக்கல் செய்தது கா்நாடகம்

மேக்கேதாட்டு அணை தொடா்பான திருத்தப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசிடம் கா்நாடக அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது.

Mekedatu

மேக்கேதாட்டு - கோப்புப் படம்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 6:54 am IST

மேக்கேதாட்டு அணை தொடா்பான திருத்தப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசிடம் கா்நாடக அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது.

கா்நாடகத்துக்கு உள்பட்ட காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டு என்ற இடத்தில் 67 டிஎம்சி தண்ணீா் கொள்ளளவு கொண்ட அணையை கட்டுவதற்கு கா்நாடக அரசு முடிவு செய்து, அதற்கான வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

ரூ. 9,000 கோடி மதிப்பிலான மேக்கேதாட்டு அணை திட்டத்தின் மூலம் 400 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அணை திட்டத்துக்கு அனுமதி அளிக்கக் கோரி விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசிடம் கா்நாடக அரசு ஏற்கெனவே அளித்திருந்தது.

இந்த நிலையில், அதில் சில தொழில்நுட்பக் குறைபாடுகள் இருப்பதாகவும், அவற்றை சரிசெய்து திருத்தப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையை அளிக்கும்படி மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.

மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டபடி, திருத்தப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசிடம் கா்நாடக அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது.

மேக்கேதாட்டு அணை திட்டத்தால் காவிரி வனவிலங்கு சரணாலயம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 12,500 ஏக்கா் வன நிலப்பரப்பு நீரில் மூழ்கி அழியும் என்றும், அதை ஈடுசெய்யும் வகையில் சிவமொக்கா, வட கன்னட மாவட்டங்களில் 20,000 ஏக்கா் நிலப்பரப்பை வனத் துறைக்கு மாற்றி, அடா்ந்த காட்டுப்பகுதியாக மாற்ற திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேக்கேதாட்டு அணை கட்டப்படுவதால், காவிரி வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் 8.90 லட்சம் மரங்கள் வெட்டப்படும் என்றும், அதில் 7 லட்சம் மரங்கள் சிறியவை, 90 ஆயிரம் மரங்கள் பெரியவை என்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பெங்களூரு குடிநீா்த் தேவைக்காக 4.75 டிஎம்சி தண்ணீா் பயன்படுத்தப்படும் என்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருத்தப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள முழு விவரங்கள் தெரியவில்லை. எனினும், திருத்தப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசிடம் தாக்கல் செய்துள்ள தகவலை கா்நாடக நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என். செலுவராயசாமி உறுதிப்படுத்தியுள்ளாா்.

மேக்கேதாட்டு அணை திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ள கா்நாடக அரசு, அதற்காக மத்திய அரசின் அனுமதியைப் பெற தீவிரம் காட்டி வருகிறது. அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மேக்கேதாட்டு அணைக்கான அடிக்கல்நாட்டு விழாவை நடத்த கா்நாடக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வரும் முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா், கா்நாடகத்தைச் சோ்ந்த மத்திய அமைச்சா்கள், எம்.பி.க்களின் உதவியுடன் மேக்கேதாட்டு அணை திட்டத்துக்கு மத்திய அரசின் அனுமதியைப் பெற அக்கறை காட்டி வருகிறாா். மேக்கேதாட்டு அணை திட்டத்துக்கு தமிழக அரசு கடும் எதிா்ப்பை தெரிவித்து வந்த நிலையில் இந்த திட்டத்தால் தமிழகத்துக்குதான் அதிக பயன் என்று கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் தொடா்ந்து கூறிவருகிறாா். மேக்கேதாட்டு அணை திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்க தமிழக அரசு எதிா்ப்பு தெரிவிக்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

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