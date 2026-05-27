Dinamani
பிரதமா் மோடியுடன் விஜய் இன்று சந்திப்பு உலகளாவிய பங்குச்சந்தை மதிப்பு: இந்தியாவை முந்தி தைவான் 5-ஆவது இடம்! கரப்பான்பூச்சி ஜனதாவை அரசியல் கட்சியாக பதிய தோ்தல் ஆணையத்திடம் விண்ணப்பம்கா்நாடக முதல்வா் சித்தராமையா பதவி விலக முடிவு? இறப்பு சான்றிதழ்களைப் பிழையின்றி வழங்க தணிக்கைக் குழு: அரசாணை வெளியீடு மாணவா்கள் பள்ளிக்கு இருசக்கர மோட்டாா் வாகனம் ஓட்டி வந்தால் பறிமுதல் செய்யப்படும்: கல்வித் துறை எச்சரிக்கை பசு வதைக்கு முழுத் தடை: அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு திருவாரூர் புறவழிச்சாலை, மேம்பாலம் அமைக்க ரூ.1,427 கோடிக்கு ஒப்புதல்: மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தகவல்
/
பெங்களூரு

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டி: சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 23 போ் கைது

ஐபிஎல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டி தொடா்பாக சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 23 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :27 மே 2026, 6:11 am IST

Syndication

ஐபிஎல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டி தொடா்பாக சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 23 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

ஐபிஎல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டி தொடா்பாக பெங்களூரில் சிலா் சட்ட விரோதமாக சூதாட்டத்தில் ஈடுபடுவதாக காவல் துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன் அடிப்படையில், பெங்களூரு காவல் துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவு சிறப்புக் காவல் படையை அமைத்தது. இந்தப் படையினா், பெங்களூரில் பல்வேறு காவல் நிலையங்களுக்கு உள்பட்ட எல்லையில் திடீா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

இந்த சோதனையில், சட்ட விரோதமாக பெட்டிங் வைத்து சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டது தொடா்பாக 17 வழக்குகளைப் பதிவுசெய்து 23 பேரை கைதுசெய்தனா். அவா்களிடம் இருந்து சூதாட்டத்துக்கு பயன்படுத்திய ரூ. 1.18 லட்சம் மதிப்புள்ள 7 கைப்பேசிகள், ரூ.1,06,433 ரொக்கம், ரூ. 13.37 கோடி மதிப்பிலான பெட்டிங் சிப்கள் உள்பட ரூ. 13.39 கோடி மதிப்பிலான பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

தொடர்புடையது

சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 12 போ் கைது

சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 12 போ் கைது

செங்குன்றத்தில் கஞ்சா பறிமுதல்: 4 போ் கைது

செங்குன்றத்தில் கஞ்சா பறிமுதல்: 4 போ் கைது

வீட்டின் கதவை உடைத்து திருடிய 3 போ் கைது

வீட்டின் கதவை உடைத்து திருடிய 3 போ் கைது

தில்லி: ஐபிஎல் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 4 பேர் கைது!

தில்லி: ஐபிஎல் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 4 பேர் கைது!

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK