காங்கிரஸ் மேலிட உத்தரவின்பேரில், முதல்வா் பதவியை வியாழக்கிழமை சித்தராமையா ராஜிநாமா செய்கிறாா். அவரை தொடா்ந்து, புதிய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமாா் பதவியேற்கிறாா்.
கடந்த 2023 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தபோது, முதல்வா் பதவிக்கு சித்தராமையா, டி.கே. சிவகுமாா் இடையே கடும் போட்டி காணப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, இருவரையும் சமாதானப்படுத்திய காங்கிரஸ் மேலிடம், சுழற்சிமுறையில் இருவரும் தலா இரண்டரை ஆண்டுகால முதல்வா் பதவிவகிக்கும் சமரச திட்டத்தை முன்வைத்தது.
இதற்கு இருவரும் இணங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, 2025ஆம் ஆண்டு நவ. 20ஆம் தேதி இரண்டரை ஆண்டுகால ஆட்சி நிறைவடைந்தபோது, முதல்வா் பதவியை சித்தராமையா ராஜிநாமா செய்வாா் என்று எதிா்பாா்க்கப்பட்டது. முதல்வா் பதவியில் இருந்து சித்தராமையா மாற்றப்பட்டு, புதிய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமாா் பதவியேற்பாா் என்று அவ்வப்போது காங்கிரஸ் கட்சியில் பேச்சு எழுந்தது.
இந்த நிலையில், அமைச்சரவையை மாற்றியமைக்கும்படி மூத்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் போா்க்கொடி உயா்த்தி, கட்சி மேலிடத்தை சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்தனா். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் 2028 ஆம் ஆண்டு கா்நாடக சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் நடக்கவிருப்பதால், முதல்வா் சித்தராமையாவை மாற்றிவிட்டு, டி.கே. சிவகுமாா் தலைமையில் புதிய அமைச்சரவையை அமைக்க காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு செய்துள்ளது.
அதன்படி முதல்வா் சித்தராமையா, துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் இருவரையும் தில்லிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அழைத்திருந்த கட்சி மேலிடம், முதல்வா் மாற்றம், புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்பு குறித்து ராகுல் காந்தி, மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, கே.சி. வேணுகோபால் ஆகியோா் அடுத்தடுத்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
முதல்வா் சித்தராமையாவை தனியாக சந்தித்த ராகுல் காந்தி, ஏற்கெனவே தாங்கள் ஒப்புக்கொண்டபடி முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்து, அப்பதவியை டி.கே. சிவகுமாருக்கு விட்டுத்தரும்படி கேட்டுக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதைத் தொடா்ந்து பெங்களூரு திரும்பிய முதல்வா் சித்தராமையா, தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ய முடிவு செய்துள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அமைச்சரவை விருந்து: முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய முடிவு செய்துள்ள சித்தராமையா, தனது அதிகாரப்பூா்வ காவிரி இல்லத்தில் வியாழக்கிழமை (மே 28) காலை 8 மணிக்கு அமைச்சரவை சகாக்களுக்கு சிறப்பு விருந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாா். இந்த விருந்தில் துணை முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் உள்ளிட்ட அமைச்சா்கள் கலந்துகொள்ள திட்டமிட்டுள்ளனா்.
இந்த சந்திப்பின்போது, முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்யும் தனது முடிவை தனது அமைச்சரவை சகாக்களுக்கு சித்தராமையா தெரிவிப்பாா் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
முதல்வா் பதவியை விட்டுத்தருவதால், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவியை தந்து, தேசிய அளவிலான அரசியலில் ஈடுபடுத்த சித்தராமையாவுக்கு கட்சி மேலிடம் வாக்குறுதி அளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதற்கு ஒப்புதல்தராத சித்தராமையா, அதுகுறித்து தனது ஆதரவாளா்களுடன் கலந்தாலோசித்து முடிவை தெரிவிப்பாா் என்று கூறப்படுகிறது.
ஆளுநருடன் சந்திப்பு: அமைச்சரவை சகாக்களுக்கு விருந்தளித்தபிறகு, பெங்களூரு மக்கள் மாளிகையில் வியாழக்கிழமை காலை 11 மணி அளவில் ஆளுநா் தாவா்சந்த் கெலாட்டை சந்திக்க முதல்வா் சித்தராமையா நேரம் கேட்டிருக்கிறாா். இந்த சந்திப்பின்போது, முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்யும் கடிதத்தை ஆளுநரிடம் சித்தராமையா அளிப்பாா் என்று கூறப்படுகிறது.
புதிய முதல்வா்: இந்த சந்திப்பை தொடா்ந்து வியாழக்கிழமை மாலை நடக்கவிருக்கும் காங்கிரஸ் சட்டப் பேரவைக் குழு கூட்டத்தில் சித்தராமையா கலந்துகொள்ளவிருக்கிறாா். கூட்டத்தில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி பொதுச் செயலாளா்கள் கே.சி. வேணுகோபால், ரன்தீப்சிங் சுா்ஜேவாலா உள்ளிட்ட மேலிடத் தலைவா்கள் கலந்துகொள்வாா்கள் என்று தெரியவந்துள்ளது.
இக்கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் சட்டப் பேரவைக் குழுத் தலைவராக டி.கே. சிவகுமாா் ஒருமனதாக தோ்ந்தெடுக்கப்படுவாா் என்றும் கூறப்படுகிறது. அந்த முடிவை ஆளுநா் தாவா்சந்த் கெலாட்டை சந்தித்து தெரிவிக்கவிருக்கும் டி.கே. சிவகுமாா், புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்க உரிமைக்கோருவாா் என்று தெரிகிறது.
இதனடிப்படையில், மே 29ஆம் தேதி பெங்களூரு மக்கள் மாளிகையில் நடக்கும் விழாவில் புதிய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமாா் பதவியேற்பாா் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த விழாவில் துணை முதல்வா்களாக 4 போ் பதவியேற்பாா்கள் என்று தெரிகிறது. துணை முதல்வா்கள் பட்டியலில் தாழ்த்தப்பட்டோா் சமுதாயத்தை சோ்ந்த ஜி. பரமேஸ்வா், லிங்காயத்து சமுதாயத்தை சோ்ந்த எம்.பி. பாட்டீல், பிற்படுத்தப்பட்டோா் சமுதாயத்தின் சாா்பில் சித்தராமையா மகன் யதீந்திரா, பழங்குடியினா் சமுதாயத்தை சோ்ந்த சதீஷ் ஜாா்கிஹோளி பெயா்கள் உள்ளன.
புதிய மாநிலத் தலைவா்: முதல்வராக பதவியேற்றால், கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் பதவியை டி.கே. சிவகுமாா் ராஜிநாமா செய்வாா் என்று கூறப்படுகிறது. அந்த இடத்துக்கு சித்தராமையாவின் நம்பிக்கையை பெற்றுள்ள சதீஷ் ஜாா்கிஹோளிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
கொண்டாட்டம்: முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய சித்தராமையா முடிவு செய்துள்ளதாக செய்தி கிடைத்ததும் டி.கே. சிவகுமாரின் ஆதரவாளா்கள் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்பு வழங்கியும் கொண்டாடினா். பெங்களூரு, சதாசிவநகரில் உள்ள டி.கே. சிவகுமாரின் இல்லத்தின் முன் திரண்ட அவரது ஆதரவாளா்கள் பட்டாசு வெடித்து கோலாகலமாக கொண்டாடினா். இந்த கொண்டாட்டம், அவரது சொந்த மாவட்டமான ராமநகரத்திலும் காணப்பட்டது.
2023 ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பெரிய வெற்றியை தேடித்தந்த டி.கே. சிவகுமாருக்கு கட்சி மேலிடம் தகுந்த பரிசை வழங்கவிருக்கிறது என்று அவரது ஆதரவாளா்கள் தெரிவித்தனா்.
முதல்வா் பதவியில் இருந்து சித்தராமையாவை மாற்றுவதால் ஏற்படும் விளைவுகளை காங்கிரஸ் சந்திக்க நேரிடும் என்று கா்நாடக மாநில பிற்படுத்தப்பட்டோா் சமுதாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்புத் தலைவா் ராமசந்திரப்பா தெரிவித்தாா்.
பாஜக விமா்சனம்: இதுகுறித்து பாஜக மாநிலத் தலைவா் விஜயேந்திரா கூறுகையில், ‘சித்தராமையாவை முதல்வா் பதவியில் இருந்து மாற்ற காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவெடுத்துள்ளதாக கூறப்படும் செய்தி உண்மை என்றால், 3 ஆண்டுகால காங்கிரஸ் அரசு தோல்வி அடைந்துள்ளது என்றுதான் அா்த்தம். அதனால்தான் முதல்வரை மாற்ற கட்சி மேலிடம் முடிவு செய்துள்ளது. அடுத்த முதல்வராக யாா் பதவியேற்றாலும், கா்நாடக சட்டப் பேரவைக்கு இடைக்கால பொதுத்தோ்தல் நடப்பது உறுதி.
காங்கிரஸ் கட்சியில் நடக்கும் கோஷ்டி பூசலால் ஆட்சி நிா்வாகம் முழுமையாக சீா்குலைந்துள்ளது. கா்நாடக சட்டப் பேரவைக்கு முன்கூட்டியே தோ்தல் நடக்கப்போவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது’ என்றாா்.