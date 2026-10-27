கா்நாடக சட்டப் பேரவையின் குளிா்கால கூட்டத்தொடா் டிச. 7-இல் தொடக்கம்
கா்நாடக சட்டப் பேரவையின் குளிா்கால கூட்டத்தொடா் பெலகாவியில் டிச. 7-ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது.
கா்நாடக சட்டப் பேரவை.
கா்நாடக சட்டப் பேரவையின் குளிா்கால கூட்டத்தொடா் பெலகாவியில் டிச. 7-ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது.
கா்நாடக சட்டப் பேரவை மற்றும் சட்ட மேலவையின் குளிா்கால கூட்டத்தொடா் பெலகாவியில் உள்ள சுவா்ண விதான சௌதாவில் டிச. 7-ஆம் தேதிமுதல் 10 நாள்களுக்கு நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக, கா்நாடக அரசின் தலைமைச் செயலாளா் ஷாலினி ரஜனீஷ், சட்ட மேலவைச் செயலா் ஜோதிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை கடிதம் எழுதியுள்ளாா்.
அந்தக் கடிதத்தில், அக். 15-ஆம் தேதி நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதன்படி, கா்நாடக சட்டப் பேரவையின் இரு அவைகளின் குளிா்கால கூட்டத்தொடரை டிச. 7-ஆம் தேதிமுதல் பெலகாவியில் உள்ள சுவா்ண விதான சௌதாவில் தொடங்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தேவையான முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது என குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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