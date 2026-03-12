Dinamani
எண்ணெய்க் கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க நாங்கள் தயார்நிலையில் இல்லை! - அமெரிக்கா!அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல் தொடரும்! மொஜ்தபா கமேனி முதல் உரையில் எச்சரிக்கை!ஈரான் போர்: சொந்த நாட்டினுள் இடம்பெயர்ந்த 32 லட்சம் மக்கள்!பங்குச்சந்தை: ஆட்டோ பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 829, நிஃப்டி 228 புள்ளிகள் சரிவு!ஓபிசி பிரிவினருக்கான கிரீமி லேயர் தகுதி: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதரவு!சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு: திமுக அரசைக் கண்டித்து தே.ஜ.கூ. ஆர்ப்பாட்டம்!தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர்வளைகுடா போர்! அமெரிக்க எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் இந்தியர் கொலை!
/
சென்னை

காவல் மரணங்களில் சமரசம் கிடையாது: உள்துறைச் செயலா் தீரஜ் குமாா்

தமிழகத்தில் குற்றச் சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளன என்றும் அதேவேளையில், காவல் மரணங்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் எந்தச் சமரசமும் கிடையாது என்றும் உள்துறைச் செயலா் தீரஜ் குமாா் தெரிவித்தாா்.

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :12 மார்ச் 2026, 8:28 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் குற்றச் சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளன என்றும் அதேவேளையில், காவல் மரணங்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் எந்தச் சமரசமும் கிடையாது என்றும் உள்துறைச் செயலா் தீரஜ் குமாா் தெரிவித்தாா்.

மாநிலத்தின் சட்டம்-ஒழுங்கு நிலை குறித்து எதிா்க்கட்சிகள் விமா்சித்து வரும் நிலையில், அதுதொடா்பாக விளக்கமளிக்க தலைமைச் செயலகத்தில் உள்துறைச் செயலா், செய்தியாளா்களை வியாழக்கிழமை சந்தித்தாா். டிஜிபி (பொறுப்பு) ஜி.வெங்கடராமன், கூடுதல் டிஜிபி (சட்டம்-ஒழுங்கு) மகேஷ்வா் தயாள், சென்னை பெருநகர ஆணையா் ஏ.அருண் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

அப்போது உள்துறைச் செயலா் தீரஜ் குமாா் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் குற்றச் சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. கொலை வழக்குகளைப் பொருத்தவரை அதன் எண்ணிக்கை கடந்த 2021-இல் 1,597-ஆக இருந்தது. தற்போது 1,461-ஆகக் குறைந்துள்ளது. அதேபோன்று, பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள் 422-இலிருந்து 401-ஆகக் குறைந்துள்ளன.

மற்றொருபுறம் போதைப் பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன் காரணமாக அதிக வழக்குகள் பதியப்படுகின்றன. கடந்த 2021-க்கு முன்பு வரை 6,800 வழக்குகளே பதிவாகியிருந்த நிலையில், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 11,000-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. போதைப் பொருள் கடத்தலில் ஈடுபடுவோா் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

அனைத்துக் கல்லூரிகளிலும் போதைப் பொருள் எதிா்ப்பு மன்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

காவல் மரணங்களை சகித்துக் கொள்ள முடியாது. அத்தகைய சம்பவங்கள் நிகழக்கூடாது என்பதுதான் அரசின் நிலைப்பாடு. மடப்புரம் அஜித் குமாா் கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவா்கள் போலீஸாா் என்பதால், வெளிப்படைத்தன்மை காரணமாக சிபிஐ விசாரணைக்கு வழக்கை அரசு மாற்றியது.

இளைஞா் ஆகாஷ் மரணத்தில் சிபிசிஐடி விசாரணை அறிக்கையின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். காவல் மரண வழக்குகளில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அரசு தயாராக உள்ளது.

மக்களை எப்படி அணுக வேண்டும், விசாரணையை எப்படி நடத்துவது என தெளிவாக காவல் துறையினருக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளில் நீதிமன்றத்தில் விரைவாக விசாரணை நடத்தி தீா்ப்புகள் பெறப்படுகின்றன. எனவே, பெண்கள் பாதுகாப்பில் எந்த சமரசமும் கிடையாது.

தற்போதைய, டிஜிபி வெங்கட்ராமன் (பொறுப்பு) அனைத்து அதிகாரங்களுடன் சிறப்பாகப் பணியாற்றி வருகிறாா். நிரந்தர டிஜிபி விவகாரம் குறித்து யுபிஎஸ்சி-க்கு பரிந்துரை பட்டியல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகு இது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

தொடா்ந்து, டிஜிபி (பொறுப்பு வெங்கட்ராமன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

தூத்துக்குடி மாவட்டம், குளத்தூரில் சிறுமி பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தனிப்படை அமைத்து குற்றவாளிகளைத் தேடி வருகிறோம். தமிழகத்தில் போக்ஸோ மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்த விழிப்புணா்வு அதிகரித்துள்ளது. இதனால்தான் புள்ளிவிவரங்களில் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பது போலத் தெரிகிறது. வழக்குகளைப் பதிவு செய்யாமல் மறைக்கும் நிலை தமிழகத்தில் இல்லை என்றாா் அவா்.

டிரெண்டிங்

சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி டிஜிபி உத்தரவு

சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி டிஜிபி உத்தரவு

ஐக்கிய ஜனதா தளத்தில் இன்று இணைகிறாா் நிதீஷ் மகன் நிஷாந்த்! துணை முதல்வராக தோ்வு செய்ய கட்சி முடிவு!

ஐக்கிய ஜனதா தளத்தில் இன்று இணைகிறாா் நிதீஷ் மகன் நிஷாந்த்! துணை முதல்வராக தோ்வு செய்ய கட்சி முடிவு!

ஃபரீதாபாத்: ராணுவ முன்னாள் அதிகாரி உள்பட இரு சகோதரா்கள் காரில் சடலமாக மீட்பு

ஃபரீதாபாத்: ராணுவ முன்னாள் அதிகாரி உள்பட இரு சகோதரா்கள் காரில் சடலமாக மீட்பு

தில்லி காவல் துறையில் அதிரடி உயா்நிலை மாற்றம்!

தில்லி காவல் துறையில் அதிரடி உயா்நிலை மாற்றம்!

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு