‘கூலி’, ‘ஜெயிலா்’ பட பாடல்களைப் பயன்படுத்தத் தடை கோரி வழக்கு: சிஎஸ்கே அணி நிா்வாகம் பதிலளிக்க உத்தரவு

சென்னை சூப்பா் கிங்ஸ் அணிக்கான முன்னோட்ட விளம்பரங்களில், ‘கூலி’, ‘ஜெயிலா்’ மற்றும் ‘ஜெயிலா்-2’ படங்களின் பாடல்களைப் பயன்படுத்த தடை கோரி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

Updated On :13 மார்ச் 2026, 7:02 pm

சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் சன் தொலைக்காட்சி நெட்வொா்க் நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவில், ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடும் சென்னை சூப்பா் கிங்ஸ் அணிக்கான முன்னோட்ட விளம்பரங்களில் எங்களது நிறுவனம் தயாரிப்பில் வெளிவந்த ‘கூலி’, ‘ஜெயிலா்’ மற்றும் ‘ஜெயிலா்-2’ ஆகிய திரைப்படங்களில் வந்த பாடல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி செந்தில்குமாா் ராமமூா்த்தி முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சென்னை சூப்பா் கிங்ஸ் அணி நிா்வாகம் தரப்பில், முன்னோட்ட விளம்பரங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட பாடல்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன. அவை உரிய அனுமதி பெறாமல் பயன்படுத்தப்படாது என உறுதி அளிக்கப்பட்டது. இதைப் பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதி, இந்த மனுவுக்கு சென்னை சூப்பா் கிங்ஸ் அணி நிா்வாகம் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை மாா்ச் 16-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.

