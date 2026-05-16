Dinamani
பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! கேள்விக்குறியாகும் சாமானிய மக்கள் வாழ்வாதாரம்: ஸ்டாலின் தேர்தல் புகார்கள்! வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும்: அர்ச்சனா பட்நாயக்‘நீட்’ வினாத்தாள் விவகாரம்: புணேவைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் கைது பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வைத் திரும்ப பெறுக.! - முதல்வர் விஜய்வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்யும் நடைமுறை தொடக்கம்! முக்கிய மாற்றங்கள்!அக்னி வீரர் பொதுத் தேர்வுக்கான அனுமதி அட்டை வெளியீடு!
/
சென்னை

வெளிநாட்டுப் பயணத்துக்கு கூடுதல் வரி: பிரதமா் மோடி மறுப்பு

வெளிநாட்டுப் பயணத்துக்கு கூடுதல் வரி விதிக்கப்படவுள்ளதாக வெளியான தகவலை பிரதமா் நரேந்திர மோடி வெள்ளிக்கிழமை மறுத்தாா்.

News image

பிரதமா் மோடி - கோப்புப் படம்

Updated On :46 நிமிடங்கள் முன்பு

Chennai

வெளிநாட்டுப் பயணத்துக்கு கூடுதல் வரி விதிக்கப்படவுள்ளதாக வெளியான தகவலை பிரதமா் நரேந்திர மோடி வெள்ளிக்கிழமை மறுத்தாா்.

மேற்காசிய போரால் உருவான சவால்களை எதிா்கொள்ள நாட்டு மக்கள் எரிபொருளை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும், அடுத்த ஓராண்டுக்கு தங்கம் வாங்குவதைத் தவிா்க்க வேண்டும், வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று திருமணம் செய்வதை தவிா்க்க வேண்டும் என பிரதமா் மோடி அண்மையில் நாட்டு மக்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

இதையடுத்து, வெளிநாட்டுப் பயணத்துக்கு கூடுதல் வரி விதிப்பது தொடா்பாக மத்திய அரசின் உயரதிகாரிகள் ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக எக்ஸ் தளத்தில் பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட பதிவில், ‘இது முற்றிலும் தவறான தகவல். இதில் சிறிதளவும் உண்மையில்லை. வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. வணிகத்தை எளிமைப்படுத்துதல் மற்றும் மக்களின் வாழ்வை எளிமைப்படுத்துதலே மத்திய அரசின் குறிக்கோள்’ என குறிப்பிட்டாா்.

தொடர்புடையது

எரிபொருள் சிக்கனம்: பாதுகாப்பு வாகனங்களைக் குறைத்தாா் பிரதமா் மோடி

எரிபொருள் சிக்கனம்: பாதுகாப்பு வாகனங்களைக் குறைத்தாா் பிரதமா் மோடி

ஓராண்டுக்கு தங்கம் வாங்க வேண்டாம்: பிரதமர் மோடி!

ஓராண்டுக்கு தங்கம் வாங்க வேண்டாம்: பிரதமர் மோடி!

அமலாக்கத்துறைக்கு மத்திய அரசு கூடுதல் அதிகாரம் அளித்தது ஏன்? மத்திய அமைச்சா் விளக்கம்!

அமலாக்கத்துறைக்கு மத்திய அரசு கூடுதல் அதிகாரம் அளித்தது ஏன்? மத்திய அமைச்சா் விளக்கம்!

மேற்காசிய நெருக்கடியை அரசியலாக்கக் கூடாது: பிரதமா் மோடி!

மேற்காசிய நெருக்கடியை அரசியலாக்கக் கூடாது: பிரதமா் மோடி!

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
வீடியோக்கள்

பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
வீடியோக்கள்

Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
வீடியோக்கள்

Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு