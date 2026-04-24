செங்கல்பட்டில் அமைதியான வாக்குப்பதிவு

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் சட்டப்பேரவை தோ்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை அமைதியாக நடை பெற்றது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் சோழிங்கநல்லூா், பல்லாவரம், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, திருப்போரூா், செய்யூா், மதுராந்தகம் ஆகிய 7 தொகுதிகளில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததால் முன்னதாகவே வாக்குச்சாவடிகளில் பொதுமக்கள் வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்ததனா். காலை 7-9 மணி நிலவரப்படி 14முதல் 17.36 சதவீத வாக்குகள் பதிவாயின, 11 மணிக்கு மேல் 35 முதல் 39.25 சதவீத வாக்குகள் பதிவாயின. மதியம் 1மணி நிலவரப்படி 53 முதல் 58.63 சதவீத வாக்குகள் பதிவாயின. 3 மணி நிலவரப்படி 66 சதவீதம் முதல் 72.41 சதவீத வாக்குகளும் மாலை 6மணி நிலவரப்படி 78 முதல் 87.84 சதவீத வாக்கு பதிவாயின.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் மாலை 5 மணி நிலவரப்படி பதிவாகிய வாக்குகள் சோழிங்கநல்லூா் 78.13, பல்லாவரம் 81.05, தாம்பரம் 81.92, செங்கல்பட்டு 83.85, திருப்போரூா் 84.53, செய்யூா் 85.67, மதுராந்தகம் 87.84 சதவீத வாக்குகள் பதிவாயின. 7தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 82.41 சதவீத வாக்குகள் பதிவாயுள்ளன. இரவு 11 மணிவரை முழு வாக்குப்பதிவு நிலவரம் தெரியவில்லை.
செங்கல்பட்டு அனுமந்தபுத்தேரி நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளியில் ச்சாவடியில் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியா் எஸ்.மாலதி ஹெலன் வரிசையில் வந்த வாக்களித்தாா். அதே வாக்குமையத்தில் செங்கல்பட்டு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கணேஷ்குமாா் வாக்கு பதிவு செய்தாா். தொகுதிக்குட்பட்ட ரத்தினமங்களம் பகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தமிழக வெற்றிக்கழக வேட்பாளா் தியாகு என்கிற தியாகராஜன் தன் குடும்பத்தினருடன் வந்து வாக்குப் பதிவு செய்தாா்.
புதுகை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 83.30% வாக்குப்பதிவு
தாம்பரம், பல்லாவரம் தொகுதிகளில் கூடுதல் வாக்குப் பதிவு
தமிழக தேர்தல்: பிற்பகல் 1 மணி வரை 56.81% வாக்குப்பதிவு! மாவட்டவாரியாக விவரம்...
தொகுதி அறிமுகம்: தாம்பரம்
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
