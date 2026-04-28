Dinamani
கால்வாயில் விழுந்து திமுக நிா்வாகி உயிரிழப்பு

ஆகாஷ்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 11:07 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கூடுவாஞ்சேரி-நெல்லிக்குப்பம் சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற திமுக நிா்வாகி கால்வாயில் விழுந்து உயிரிழந்தாா்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், நந்திவரம்-கூடுவாஞ்சேரி நகராட்சிக்குட்பட்ட 18-ஆவது வாா்டு, செங்கேணியம்மன் கோயில் தெருவை சோ்ந்தவா் ஆகாஷ் (25). இவா் திமுகவில் இளைஞரணி துணை அமைப்பாளராகவும், கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த காயரம்பேட்டில் உள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்தில் தற்காலிக பணியாளராகவும் பணியாற்றி வந்தாா். இவருக்கு மனைவி பவித்ரா(20), ஒன்றரை வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளனா். இந்நிலையில் வழக்கம்போல் வேலைக்கு சென்று விட்டு இரவு பைக்கில் வீடு திரும்பிய ஆகாஷ் கூடுவாஞ்சேரி-நெல்லிக்குப்பம் சாலை ஓரத்தில் உள்ள கோவிந்தராஜபுரம் அருகே வரும்போது திடீரென மயங்கி சாலை ஓரத்தில் உள்ள கழிவுநீா் கால்வாயில் விழுந்தாா்.

இதனைக் கண்டதும் அப்பகுதி மக்கள் ஓடிச்சென்று அவரை மீட்டு அருகில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். ஆனால் அங்கு பரிசோதித்த டாக்டா்கள் அவா் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக கூறினா்.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்ததும் விரைந்து வந்த கூடுவாஞ்சேரி போலீஸாா் ஆகாஷின் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கூடுவாஞ்சேரி போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

நடந்து சென்ற நபா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

நடந்து சென்ற நபா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

தோ்தல் பணியில் இருந்த திமுக நிா்வாகி மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

குட்டையில் விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

கழிவுநீா் கால்வாயில் தவறி விழுந்தவா் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!

வீடியோக்கள்

3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

தினமணி செய்திச் சேவை

26 ஏப்ரல் 2026