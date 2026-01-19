மேல்மருவத்தூரில் தை அமாவாசை வேள்வி பூஜை
மதுராந்தகம் அடுத்த மேல்மருவத்தூரில் தைமாத அமாவாசை வேள்வி பூஜையை ஆன்மிக இயக்கத் தலைவா் லட்சுமி பங்காரு அடிகளாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
இதை முன்னிட்டு சித்தா்பீட வளாகம் முழுவதும் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தது. ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 3 மணிக்கு மங்கல இசையுடன் விழா நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கின. மூலவா் அம்மன் சிலைக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. அம்மன் சிலை வெள்ளி கவசத்தால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. குருபீடத்தில் அடிகளாரின் சிலைக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்யப்பட்டது.
சித்தா்பீடம் வந்த தலைவா் லட்சுமி பங்காரு அடிகளாரை திருச்சி மாவட்ட வழிபாட்டு மன்ற நிா்வாகிகள் வரவேற்றனா். ஓம்சக்தி பீடம் அருகே சதுரம் வடிவிலான பெரிய யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு இருந்தது. அதில் முக்கோணம், சதுரம் ஆகிய வடிவிலான சிறிய யாக குண்டங்களும், அமைக்கப்பட்டு இருந்தன. பெரிய சதுர வடிவிலான யாக குண்டத்தில் அவா் கற்பூரம் ஏற்றி வேள்வி பூஜையை தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்நிகழ்வில் ஆன்மிக இயக்க துணைத் தலைவா்கள் கோ.ப.செந்தில்குமாா், ஸ்ரீதேவி ரமேஷ், மேல்மருவத்தூா் ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவா் அ.அகத்தியன் மற்றும் சக்தி மாலை அணிந்து இருமுடி ஏந்தி வந்த செவ்வாடை பக்தா்களும் மற்றும் பொது மக்களும் நீண்ட வரிசையில் வந்து பெரிய யாககுண்டத்தில் நவதானியங்களையும், ஓமகுச்சிகளையும் போட்டு அம்மனை வழிபட்டனா்.
அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை திருச்சி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த கைலாசபுரம், தில்லை நகா், சீனிவாசபுரம் ஆகிய சக்திபீடங்கள் மற்றும் மாவட்ட வாரவழிபாட்டு மன்ற நிா்வாகிகளும் செய்து இருந்தனா்.