Dinamani
மீட்சிக்குப் பிறகு சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!!ஜூனில் சில்லறை விலை பணவீக்கம் 4.38 சதவீதமாக உயர்வு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 27 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.65 ஆக நிறைவு!தில்லியில் ஞானபீட விருது பெற்றார் வைரமுத்து!முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.70-ஆக நிர்ணயம்.லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநர் ஏ. அருண், சென்னை காவலர் பயிற்சி மைய இயக்குநராகப் பணியிட மாற்றம்பட்ஜெட்: ஜூலை 16 -ல் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்!தமிழ்நாடு பாடநூல், கல்வியியல் கழகத்தின் தலைவராக லயோலா மணி நியமனம்!பெரம்பூர் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த முதல்வர் விஜய்!மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: பாஜக வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல்! முதல்வர் விஜய்யுடன் தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும தலைவர் மனோஜ் குமார் சொந்தாலியா சந்திப்பு! திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ. அன்பரசன் மீது நில அபகரிப்பு வழக்குசென்னையில் தரையிறங்கிய விமானம் மீது பறவை மோதியது!எழுத்தாளர் பூமணி உடலுக்கு அரசு மரியாதை: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு! 7,700 பக்தர்கள் அடங்கிய 12-வது குழு அமர்நாத் புறப்பட்டது!
/
செங்கல்பட்டு

செங்கல்பட்டு அரசினா் பாதுகாப்பு இல்லத்தில் 12 சிறாா்கள் தப்பியோட்டம்

செங்கல்பட்டு அரசினா் பாதுகாப்பு இல்லத்தில் தங்க வைக்கப்பட்ட சிறாா்களில் 12 போ் ஞாயிற்றுக்கிழமை தப்பி தலைமறைவாகியுள்ளனா்.

News image
Updated On :14 ஜூலை 2026, 2:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செங்கல்பட்டு அரசினா் பாதுகாப்பு இல்லத்தில் தங்க வைக்கப்பட்ட சிறாா்களில் 12 போ் ஞாயிற்றுக்கிழமை தப்பி தலைமறைவாகியுள்ளனா்.

செங்கல்பட்டு அடுத்த ஆத்தூா் பழத்தோட்டம் பகுதியில் காஞ்சிபுரம் - செங்கல்பட்டு நெடுஞ்சாலையோரம் அரசினா் பாதுகாப்பு பயிற்சி நிலையம் உள்ளது.

இதில், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 30-க்கும் மேற்பட்டோா் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனா். இந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பயிற்சி நிலைய ஊழியா் இரவு உணவு அளிக்க அறையின் கதவை திறந்து சென்றபோது, அவரை தாக்கிய சிறாா்கள், அவரிடமிருந்து நுழைவு வாயிலின் சாவியை பறித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பினா்.

வெளியே வந்த 12 போ் கொண்ட அந்த கும்பல் சாலையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற பொதுமக்கள் 3 பேரைத் தாக்கி, அவா்களிடமிருந்து 3 பைக்குகள், கைப்பேசி உள்ளிட்டவற்றை பறித்துக் கொண்டு, 6 போ் காஞ்சிபுரம் மாா்க்கமாகவும், 6 போ் செங்கல்பட்டு மாா்க்கமாகவும் தப்பிச் சென்றனா்.

தகலவறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த செங்கல்பட்டு கிராமிய போலீஸாா், காயமடைந்த ஊழியரை மீட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். தப்பிச் சென்ற நபா்களை பிடிக்கும் பணியில் செங்கல்பட்டு மாவட்டக் காவல் நிலைய போலீஸாா் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

செங்கல்பட்டு அரசு பாதுகாப்பு இல்லத்தில் மோதல்: 19 போ் மீது வழக்குப்பதிவு

செங்கல்பட்டு அரசு பாதுகாப்பு இல்லத்தில் மோதல்: 19 போ் மீது வழக்குப்பதிவு

செங்கல்பட்டு: ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வில் 3,306 போ் பங்கேற்பு

செங்கல்பட்டு: ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வில் 3,306 போ் பங்கேற்பு

முதல்வா் பிறந்த நாள்: 23 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்

முதல்வா் பிறந்த நாள்: 23 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்

ஜூன் 3-இல் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்: திமுக அணிவிப்பு

ஜூன் 3-இல் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்: திமுக அணிவிப்பு

விடியோக்கள்

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |