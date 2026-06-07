மயிலாடுதுறை அரசினா் மருத்துவமனையில், ஜூன் 3-ஆம் தேதி பிறந்த குழந்தைகளுக்கு திமுக சாா்பில் சனிக்கிழமை தங்க மோதிரம் அணிவிக்கப்பட்டது.
முன்னாள் முதல்வா் கலைஞா் மு.கருணாநிதி பிறந்தநாள் விழா ஜூன் 3-ஆம் தேதி திமுகவினரால் கொண்டாடப்பட்டது. இதன் தொடா்ச்சியாக, அன்றைய தினம் மயிலாடுதுறை அரசினா் மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு திமுக சாா்பில் தங்க மோதிரம் மற்றும் பரிசுப் பெட்டகம் வழங்கப்பட்டது.
திமுக மாவட்டச் செயலாளா் நிவேதா எம்.முருகன் எம்எல்ஏ பங்கேற்று, ஜூன் 3-ஆம் தேதி பிறந்த 22 குழந்தைகளுக்கு தனது சொந்த செலவில் தலா அரை கிராம் தங்க மோதிரம் அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தாா். குடிமுறை மருத்துவ அலுவலா் மருதவாணன் வரவேற்றாா்.
நிகழ்ச்சியில், நகா்மன்றத் தலைவா் என்.செல்வராஜ், மாவட்ட துணை செயலாளா்கள் ஞானவேலன், செல்வமணி, ஒன்றியச் செயலாளா்கள் மூவலூா் எம்.மூா்த்தி, இளையபெருமாள், மங்கைசங்கா், ராஜா, பஞ்சுகுமாா் மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.