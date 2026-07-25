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செங்கல்பட்டு

விவசாயிகள் குறைதீா் முகாமில் 125 மனுக்கள் அளிப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக குறைதீா் கூட்டரங்கில் ஆட்சியா் மு.வீரப்பன் தலைமையில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.

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Updated On :25 ஜூலை 2026, 12:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செங்கல்பட்டு மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீா் முகாமில், மாவட்ட ஆட்சியரிடம் 125 கோரிக்கை மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டன.

செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாக குறைதீா் கூட்டரங்கத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைதீா்க்கும் முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியா் மு.வீரப்பன் விவசாயிகளிடமிருந்து 125 கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றுக்கொண்டாா். கூட்டத்தில், செங்கல்பட்டு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தியாகராஜன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.கணேஷ் குமாா், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் கே.ஸ்ருதி, விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள், சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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