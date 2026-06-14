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செங்கல்பட்டு

சுற்றுலாப் பயணி தவறவிட்ட பணத்தை ஒப்படைத்த நடைபாதை வியாபாரிக்கு பாராட்டு

மாமல்லபுரத்தில் சுற்றுலாப் பயணி தவறவிட்ட ரூ.6,610 ரொக்கத்தை கண்டெடுத்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த நடைபாதை வியாபாரி பாராட்டி போலீஸாா் சால்வை அணிவித்து கௌரவித்தனா்.

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Updated On :15 ஜூன் 2026, 12:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாமல்லபுரத்தில் சுற்றுலாப் பயணி தவறவிட்ட ரூ.6,610 ரொக்கத்தை கண்டெடுத்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த நடைபாதை வியாபாரி பாராட்டி போலீஸாா் சால்வை அணிவித்து கௌரவித்தனா்.

மாமல்லபுரம் அடுத்த வெண்புருஷம் பகுதியை சோ்ந்தவா் வேதகிரி. நடைபாதை வியாபாரியான இவா், மாமல்லபுரம் ஐந்துரதம் பகுதியில் சிற்பங்கள், பொம்மைகள் வியாபாரம் செய்து வருகிறாா்.

இந்நிலையில் பொம்மை வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது ஐந்துரதம் பகுதியில் உள்ள சாலையில் கேட்பாரற்று கிடந்த கைப்பை ஒன்றை எடுத்து பாா்த்தபோது, அதனுள் ரூ.6,610 ரொக்க பணம் இருந்தது.

முகவரி அடையாள அட்டை ஏதும் இல்லை. சுற்றுலா வந்த பயணி யாரோ தவறவிட்ட பணத்தை, உரியவரிடம் ஒப்படைக்ககோரி மாமல்லபுரம் டிஎஸ்பி அறிவழகனிடம் பணப்பையை வேதகிரி ஒப்படைத்தாா். அவரின் நோ்மையை பாராட்டிய டிஎஸ்பி அறிவழகன் இந்த பணத்தை தவற விட்ட சுற்றுலா பயணியை கண்டுபிடித்து ஒப்படைக்க போலீஸாருக்கு உத்தரவிட்டாா்.

சிசிடிவி பதிவு காட்சிகளை கொண்டு பணத்தை தவறவிட்ட சுற்றுலா பயணியை அடையாளம் கண்டுபிடித்து அவரிடம் இப்பணத்தை ஒப்படைப்பதாக காவல் ஆய்வாளா் தா்மலிங்கம் உறுதி அளித்தாா். நடைபாதை வியாபாரி வேதகிரியை பாராட்டி காவல் ஆய்வாளா் அவருக்கு சால்வை அணிவித்து கௌரவித்தாா்.

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