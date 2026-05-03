Dinamani
மேற்கு வங்கத்தில் 285 வாக்குச்சாவடிகளில் மே 21-இல் மறு வாக்குப்பதிவு!ஐபிஎல்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மீண்டும் வெற்றி - மும்பையை வீழ்த்தியது!ம.பி. படகு விபத்து: பலி எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்வு அறுவைச் சிகிச்சை செய்துகொண்ட பவன் கல்யாணிடம் ஆந்திர முதல்வர் நலம் விசாரிப்பு ஜெர்மனியிலிருந்து 5,000 ராணுவ வீரர்களைத் திரும்பப் பெறும் அமெரிக்கா! டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு! ஆர்பிஐ துணை ஆளுநராக ரோகித் ஜெயின் நியமனம் கடற்கொள்ளையர்களைப் போன்று செயல்பட்ட அமெரிக்கப் படையினர்: டொனால்ட் டிரம்ப் குமாரராணி மீனா முத்தையா காலமானார்!
/
செங்கல்பட்டு

மானாம்பதி சீரங்கத்தம்மன் கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை

News image

திருக்கழுகுன்றம் அடுத்த மானாம்பதி சீரங்கத்தம்மன் கோயிலில் சித்ரா பௌா்ணமி விழாவை முன்னிட்டு  நடைபெற்ற  திருவிளக்கு பூஜை.

Updated On :2 மே 2026, 8:11 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருக்கழுகுன்றம் அடுத்த மானாம்பதி சீரங்கத்தம்மன் கோயிலில் சித்ரா பௌா்ணமி விழாவை முன்னிட்டு வெள்ளிக்கிழமை திருவிளக்கு பூஜையும், வெள்ளிக் கவசம் அணிவித்தல் விழாவும் நடைபெற்றது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருக்கழுகுன்றம் அடுத்த மானாம்பதி அருள்மிகு சீரங்கத்தம்மன் கோயிலில் சித்ரா பௌா்ணமி விழாவை முன்னிட்டு, அருள்மிகு சீரங்கத்தம்மன், செல்லியம்மன் கரைமேல் அழகி கோயில் மூலவா்களுக்கு அபிஷேக, அலங்காரம் தீபாராதனையும், சக்தி வடிவான சீரங்கத்தம்மன் உற்சவருக்கு மகா அபிஷேகம், தீபாராதனை, அலங்காரமும் நடைபெற்றது.

சிரசில் மணி நாகமும், சிங்கார திலகமும் உடுக்கை தம்பட்டையுடன் சீரங்கத்தம்மனை தோளில் சுமந்து கோயில் உள்வலம் வருதல், கருணையின் வடிவமான சீரங்கத்தம்மனை பூ ஊஞ்சலில் அமர வைத்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தல், அடுத்து திருவிளக்கு பூஜையும் அடுத்து சித்ரா பௌா்ணமியை முன்னிட்டு, சந்திரனுக்கு தீபாராதனையுடன் ஜோதி தரிசனமும் நடைபெற்றது.

விழாவில், உள்ளூா் மற்றும் வெளியூா் பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா். ஏற்பாடுகளை சென்னை ராயப்பேட்டை சீரங்கத்தம்மன் அறக்கட்டளையினரும், மானாம்பதி கிராமப் பொதுமக்களும் செய்திருந்தனா்.

தொடர்புடையது

படவேடு ஸ்ரீரேணுகாம்பாள் கோயிலில் 108 திருவிளக்கு பூஜை

படவேடு ஸ்ரீரேணுகாம்பாள் கோயிலில் 108 திருவிளக்கு பூஜை

சித்ரா பௌா்ணமி முளைப்பாரி திருவிழா

சித்ரா பௌா்ணமி முளைப்பாரி திருவிழா

திருப்பத்தூா் ராஜகாளியம்மன் கோயிலில் சித்ரா பௌா்ணமி சிறப்பு வழிபாடு

திருப்பத்தூா் ராஜகாளியம்மன் கோயிலில் சித்ரா பௌா்ணமி சிறப்பு வழிபாடு

வாழப்பாடி கோயில்களில் சித்ரா பௌா்ணமி சிறப்பு பூஜை

வாழப்பாடி கோயில்களில் சித்ரா பௌா்ணமி சிறப்பு பூஜை

வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
வீடியோக்கள்

Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்

"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மே 2026