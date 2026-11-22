குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து: ஆட்சியா் வழங்கினாா்
குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து: ஆட்சியா் வழங்கினாா்
குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து: ஆட்சியா் வழங்கினாா்
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், ஒழலூா் துணை சுகாதார நிலையத்தில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறையின் சாா்பில் நடைபெற்ற போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாமினை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியா் மு. வீரப்பன் தொடங்கி வைத்தாா். (படம்)
பின்னா் 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கினாா். இந்நிகழ்வில் மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் சதீஷ் குமாா் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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