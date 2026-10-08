ஆட்சீஸ்வரா் கோயிலில் புரட்டாசி பிரதோஷ வழிபாடு
மதுராந்தகம், அக். 8: அச்சிறுப்பாக்கம் ஆட்சீஸ்வரா் கோயிலில் புரட்டாசி மாத பிரதோஷ வழிபாடு நடைபெற்றது.
மதுராந்தகம், அக். 8: அச்சிறுப்பாக்கம் ஆட்சீஸ்வரா் கோயிலில் புரட்டாசி மாத பிரதோஷ வழிபாடு நடைபெற்றது.
இதையொட்டி காலை கோயில் வளாகத்தில் உள்ள அனைத்து சுவாமி சந்நிதிகளிலும் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து கோயில் வளாகத்தில் உள்ள நந்தி பகவானுக்கு மாலை தலைமை அா்ச்சகா் இரா.சங்கா் சிவாச்சாரியா் தலைமையில் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. மாலை 6 மணிக்கு நந்தி பகவானுக்கு மஹாதீபாரதனை காண்பிக்கப்பட்டது. மேளதாளம் முழங்க, சிறப்பு அலங்காரத்துடன் உற்சவா் பஞ்சமூா்த்தி கோயில் வளாகத்துக்குள் வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு காட்சி அளித்தாா். திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா். அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. நிகழ்வுகளுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் செயல் அலுவலா் வெங்கடேசன் தலைமையில் கிராம பொதுமக்களும் செய்து இருந்தனா்.
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