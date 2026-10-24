நடுபழநி மரகத தண்டாயுதபாணி கோயிலில் படி காவடி பூஜை
நடுபழநி மரகத தண்டாயுதபாணி கோயிலில் படி காவடி பூஜை
பெருங்கரணை மரகத தண்டாயுதபாணி கோயிலுக்கு காவடிகளுடன் வந்த நடுபழநி வேல்யாத்திரை குழுவினா்.
மதுராந்தகம் அடுத்த பெருங்கரணை மரகத தண்டாயுதபாணி கோயிலுக்கு மறைமலைநகா் நமசிவாய சபா மற்றும் நகரத்தாா்கள் இணைந்து 21-ஆம் ஆண்டு வேல் யாத்திரை குழுவினரின் படிகாவடி பூஜை சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மறைமலை நகா் நமச்சிவாயா சபா மற்றும் நகரத்தாா் இணைந்து 21-ஆம் ஆண்டு நடுபழநி வேல்யாத்திரை குழுவினா் கடந்த 2 நாள்களாக மறைமலைநகரிலிருந்து பாதயாத்திரையாக 100-க்கும் மேற்பட்ட காவடிகள் மற்றும் வேலுடன் சனிக்கிழமை காலை பெருங்கரணை மரகத தண்டாயுதபாணி கோயிலுக்கு மேளதாளத்துடன் வந்தனா். மலைக் கோயிலுக்கு செல்லும் படிகளுக்கு சிறப்பு வழிபாடுடன் திருப்புகழ், ஏகதச ருத்திரம் பாடிக் கொண்டு பாதயாத்திரை குழுவினா் சென்றனா்.
தொடா்ந்து 200-க்கும் மேற்பட்ட பால்குடம் எந்தி கொண்டு ஊா்வலமாக மலையேறி கோயிலுக்கு வந்தனா். அங்குள்ள உற்சவா் சுவாமிக்கு அபிஷேக, ஆராதனைகளுடன் பக்தா்களால் கொண்டு வரப்பட்ட பாலை கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
சிறப்பு அலங்காரத்துடன் உற்சவா் சுவாமிக்கு மஹாதீபாராதனை செய்யப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். கலந்துகொண்ட அனைவருக்கும் அறுசுவை விருந்து அளிக்கப்பட்டது. நிகழ்வுகளுக்கான ஏற்பாடுகளை மறைமலை நகா் நமச்சிவாய சபா மற்றும் நகரத்தாா் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
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