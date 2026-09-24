அச்சிறுப்பாக்கத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளா் பிரசாரம்
மதுராந்தகம் தொகுதி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் பி.சுகந்தி அச்சிறுப்பாக்கம் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட புழுதிவாக்கம், வேடந்தாங்கல், கரிக்கிலி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் பிரசாரம் செய்தாா்.
அச்சிறுப்பாக்கம் ஒன்றியத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளா் பி. சுகந்தியை ஆதரித்து பிரசாரம் செய்த முன்னாள் எம்.பி. டி.கே. ரங்கராஜன்.
மதுராந்தகம் தொகுதி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் பி.சுகந்தி அச்சிறுப்பாக்கம் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட புழுதிவாக்கம், வேடந்தாங்கல், கரிக்கிலி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் பிரசாரம் செய்தாா்.
அச்சிறுப்பாக்கம் ஒன்றியத்தில் உள்ள புழுதிவாக்கம், கரிக்கிலி, வேடந்தாங்கல், வெள்ளபுத்தூா், வளையபுத்தூா், சித்தாத்தூா், சித்தாமூா், தீட்டாளம், பம்பயம்பட்டு, கடம்பூா், ஆலப்பாக்கம், எல்.எண்டத்தூா், கூடப்பாக்கம், பெரும்பாக்கம் கிராமங்களில் வாக்குகளை சேகரித்தாா்.
வேட்பாளரை ஆதரித்து முன்னாள் எம்.பி டி.கே.ரங்கராஜன் பேசியது: பொதுவாழ்க்கையில் நீண்ட அனுபவம் உள்ள வேட்பாளரை மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிறுத்தியுள்ளது. இந்த தொகுதியில் ஒரு நல்ல தொழிற்சாலை இல்லை. விவசாயிகள் விளைவித்த நெல்லுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது. நெல்மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்க நிரந்தர கிடங்கு கிடையாது.தஞ்சை மாவட்டத்தில் மழை பெய்தால் விவசாயம் வளரும். ஆனால் இங்கு மழை பெய்தால் விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது. தொகுதியின் வளா்ச்சிக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பாடுபடும். எங்களின் செயல்பாட்டை கவனித்து மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு வாக்களியுங்கள் என்றாா்.
அப்போது அவருடன் மாவட்ட நிா்வாக குழு உறுப்பினா் எல்லப்பன், மாவட்ட செயலா் ப.சு.பாரதி அண்ணா, மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் எஸ்.கண்ணன், செயற்குழு உறுப்பினா் இ.சங்கா், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
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