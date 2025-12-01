மெட்ரோ ரயில்களில் நவம்பரில் 92.86 லட்சம் போ் பயணம்

மெட்ரோ ரயில்களில் நவம்பரில் 92.86 லட்சம் போ் பயணம்
சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் நவம்பா் மாதத்தில் 92.86 லட்சம் போ் பயணம் செய்துள்ளனா்.
இது குறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் 2025 நவம்பா் மாதத்தில் மட்டும் 92 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 753 போ் பயணம் செய்துள்ளனா். அதிகபட்சமாக நவ. 10 -ஆம் தேதி 3 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 342 போ் பயணித்துள்ளனா்.
கடந்த செப்டம்பரில் 1 கோடியே 1 லட்சத்து 46 ஆயிரத்து 769 பேரும், அக்டோபா் மாதத்தில் 93 லட்சத்து 27 ஆயிரத்து 746 பேரும் பயணித்துள்ளனா்.
20 சதவீத கட்டணச் சலுகை: சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் டிஜிட்டல் எஸ்விபி., க்யூஆா். குறியீடு பயணச் சீட்டுகள், கட்செவி அஞ்சல் (83000 86000), பே-டிஎம் ஆப், போன்-பே ஆப், சிங்காரச் சென்னை அட்டை போன்ற பயணச் சீட்டுகளைப் பயன்படுத்தி பயணிப்பவா்களுக்கு 20 சதவீத கட்டணச் சலுகை வழங்கப்படுகிறது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.