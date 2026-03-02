Dinamani
சென்னை

பிப்ரவரியில் 96.40 லட்சம் போ் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம்!

சென்னையில் மெட்ரோ ரயில்களில் கடந்த பிப்ரவரியில் 96.40 லட்சம் போ் பயணித்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
சென்னை மெட்ரோ ரயில்- கோப்புப் படம்
Updated On :2 மார்ச் 2026, 8:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் கடந்த பிப்ரவரியில் 96 லட்சத்து 40,993 போ் பயணித்துள்ளனா்.

அதில் அதிகபட்சமாக பிப்ரவரி 20 -ஆம் தேதி மட்டும் 3.99 லட்சம் போ் பயணித்துள்ளனா். சிங்கார சென்னைஅட்டையை (தேசிய பொது இயக்க அட்டை) பயன்படுத்தி 49,11,328 பேரும், பயண அட்டைகளில் 38,121 பேரும், மற்றவா்கள் பல்வேறு செயலிகளின் வாயிலாக எடுக்கப்பட்ட பயணச் சீட்டுகளைப் பயன்படுத்தியும் பயணம் செய்துள்ளனா் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

