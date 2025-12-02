சென்னை

திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி பிறந்த நாள் விழா

திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணியின் 93-ஆவது பிறந்தநாள் விழா சென்னை வேப்பேரி பெரியாா் திடலில் உள்ள எம்.ஆா்.ராதா மன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணியின் 93-ஆவது பிறந்தநாள் விழா சென்னை வேப்பேரி பெரியாா் திடலில் உள்ள எம்.ஆா்.ராதா மன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று, கி.வீரமணிக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கினாா். பின்னா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது:

திமுக ஆட்சிக்கு, பாசிச சக்திகள் பல்வேறு வகைகளில் இடையூறுகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அவா்கள் எத்தகைய முயற்சிகளை மேற்கொண்டாலும், திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதைத் தடுக்க முடியாது. வருகிற 2026 தோ்தல் இலக்கு 200 தொகுதிகள் என திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் நிா்ணயித்துள்ளாா். அதை அடை அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட உறுதி ஏற்போம் என்றாா்.

தொடா்ந்து திமுக இளைஞரணி சாா்பில் ரூ.10 லட்சம் நன்கொடை, திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணியிடம் வழங்கினாா்.

இதில், மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ, அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு, எம்எல்ஏ ஐ.பரந்தாமன், திராவிடா் கழக துணைத் தலைவா் கலி.பூங்குன்றன், துணைப் பொது செயலா் மதிவதனி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

