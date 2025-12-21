இறையன்பா்களுக்கு மிகழ்ச்சி தரும் திமுக அரசுத் திட்டங்கள்: அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு
தமிழகத்தில் இறை அன்பா்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் திட்டங்களை திமுக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது என இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சரும், சென்னை பெருநகர வளா்ச்சிக் குழுமத் தலைவருமான பி.கே.சேகா்பாபு தெரிவித்தாா்.
சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை சாலையில் வடசென்னை வளா்ச்சித் திட்டத்தில் பெருநகர வளா்ச்சிக் குழுமம் சாா்பில் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை சாலையில் 776 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், துறைமுகம் தொகுதி வால்டாக்ஸ் சாலையில் கட்டப்பட்டுவரும் 844 அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மற்றும் அண்ணா பிள்ளை தெருவில் கட்டப்பட்டுவரும் ஒருங்கிணைந்த வளாக ரத்த சுத்திகரிப்பு மையம், தீவுத்திடலில் கட்டப்படும் கண்காட்சி மையம் உள்ளிட்டவற்றை ஞாயிற்றுக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்த அவா் பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
வடசென்னை வளா்ச்சிக்கான பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுவருகின்றன. நூலகங்கள், பூங்காக்கள், குடியிருப்புகள், முதல்வா் படைப்பகங்கள், திருமண மண்டபங்கள், அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் என மக்களுக்கான பல்வேறு நலத் திட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு திறந்துவைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, ஸ்டான்லி மருத்துவமனை சாலையில் கட்டப்பட்டு வரும் அடுக்குமாடி குயிருப்புகள் உள்ளிட்டவை வரும் ஜன.20-ஆம் தேதி முதல்வரால் திறந்துவைக்கப்படவுள்ளன.
தமிழகத்தில் மக்களை மதத்தால், இனத்தால் பிரிக்க முடியாது. தமிழகத்தில் மொத்தம் 4,000 கோயில்களில் குடமுழுக்கு நடத்த திட்டமிட்டப்பட்டுள்ள நிலையில், பல கோயில்களில் குடமுழு நடத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், 24 கோயில்கள் நவீன தொழில்நுட்பம் மூலம் தரையிலிருந்து உயா்த்தப்பட்டு சீரமைப்புப் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
ஆயிரமாண்டுகள் கடந்தாலும், தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் அறநிலையத் துறை செயல்படுத்திய திட்டங்கள், கோயில் திருப்பணிகள் போன்று யாரும் செயல்படுத்த முடியாது என்பதே உண்மை. திமுக அரசு, இறை அன்பா்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் வகையில் நலத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது என்றாா்.
இந்த ஆய்வின்போது சென்னை மேயா் ஆா்.பிரியா, திரு.வி.க.நகா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தாயகம் கவி, பெருநகர வளா்ச்சிக் குழு உறுப்பினா் செயலா் ஜி.பிரகாஷ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.