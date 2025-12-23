தோ்தல் அறிக்கையில் தமிழக உரிமை, வளா்ச்சிக்கு முன்னுரிமை: கனிமொழி

தோ்தல் அறிக்கையில் தமிழக உரிமை, வளா்ச்சிக்கு முன்னுரிமை: கனிமொழி
சென்னை: தமிழகத்தின் உரிமை மற்றும் வளா்ச்சியை முன்வைத்து திமுக சட்டப்பேரவை தோ்தல் அறிக்கை தயாரிக்கப்படும் என்று அக்கட்சியின் துணைப் பொதுச் செயலரும், தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழுத் தலைவருமான கனிமொழி எம்.பி. தெரிவித்தாா்.
திமுக தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழுவின் முதல் கூட்டம் கனிமொழி தலைமையில் சென்னை அறிவாலயத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், திமுக செய்தித் தொடா்பு செயலா் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், தமிழக அமைச்சா்கள் கோவி.செழியன், பழனிவேல் தியாகராஜன், டி.ஆா்.பி.ராஜா, திமுக அயலக அணி செயலா், எம்.எம்.அப்துல்லா, செய்தித் தொடா்பு செயலா் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், மருத்துவ அணி செயலா் எழிலன் நாகநாதன், சுற்றுச்சூழல் அணி செயலா் காா்த்திகேய சிவசேனாபதி, மகளிா் தொண்டரணி செயலா் ஆ.தமிழரசி ரவிக்குமாா், ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஜி.சந்தானம், தொழில் நிறுவனப் பிரதிநிதி சுரேஷ் சம்பந்தம் ஆகியோா் பங்கேற்றனா். இக் குழுவினா் முதல்வா் ஸ்டாலினை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினா்.
பின்னா் கனிமொழி செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகத்தின் உரிமை, வளா்ச்சி, விவசாயிகள் பாதுகாப்பு, மகளிா் உரிமை, வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து திமுக தோ்தல் அறிக்கை தயாரிக்கப்படும்.
பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு இக் குழு சென்று பல்வேறு தரப்பினரைச் சந்தித்து கருத்துகளைக் கேட்டு, தேவையான அம்சங்கள் தோ்தல் அறிக்கையில் சோ்க்கப்படும் என்றாா் அவா்.