தனியாக நடந்து சென்ற பெண்ணிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு: காா் ஓட்டுனா் கைது
சென்னை கிண்டியில் சாலையில் தனியாக நடந்து சென்ற பெண்ணிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்ததாக காா் ஓட்டுநரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சென்னை அருகே உள்ள கண்டிகை, வெங்கடமங்கலம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பா. பிரத்திக்ஷா (26). இவா், கிண்டியில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் நிா்வாக அதிகாரியாக வேலை செய்கிறாா். பிரத்திக்ஷா, கடந்த 5-ஆம் தேதி மாலை வேலை முடித்து மெட்ராஸ் ரேஸ் கிளப் பிரதான கேட் அருகே நடந்து சென்போது அங்கு வந்த ஒருவா் பிரத்திக்ஷா அணிந்திருந்த மூன்றரை பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துக் கொண்டு தப்பியோடினாா்.
இதுகுறித்து கிண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மடிப்பாக்கம் அருகே உள்ள சதாசிவம் நகரைச் சோ்ந்த வாடகை காா் ஓட்டுநா் நாகராஜன் (56) என்பவரை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். விசாரணையில் கடன் தொல்லை காரணமாக தங்கச் சங்கிலி பறிப்பில் ஈடுபட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.