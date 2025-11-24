எஸ்.பி. வேலுமணிக்கு எதிரான ஒப்பந்தப்புள்ளி முறைகேடு வழக்கு: ஊழல் தடுப்புத் துறை பதிலளிக்க அவகாசம்
முன்னாள் அமைச்சா் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான ஒப்பந்தப்புள்ளி முறைகேடு வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 2 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடர மத்திய அரசின் அனுமதி பெற காலதாமதம் ஏன் என்பது குறித்து ஊழல் தடுப்புத் துறை போலீஸாா் விளக்கம் அளிக்க கால அவகாசம் வழங்கி சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
முந்தைய அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் முன்னாள் அமைச்சா் எஸ்.பி.வேலுமணி, உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தபோது சென்னை, கோவை மாநகராட்சிகளில் பல்வேறு பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் ரூ.98.25 கோடி அளவுக்கு முறைகேடு நடந்துள்ளதாக ஊழல் தடுப்புத் துறையிடம் அறப்போா் இயக்கம் புகாா் அளித்தது. இந்த புகாரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாத நிலையில், சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டது.
உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, முன்னாள் அமைச்சா் எஸ்.பி.வேலுமணி, ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள், தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனங்களின் உரிமையாளா்கள் என பலா் மீது ஊழல் தடுப்புத் துறை போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்தனா். குற்றப்பத்திரிகையும் தயாா் செய்தனா். ஆனால், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிரான வழக்கை நீதிமன்றத்தில் விசாரிப்பதற்காக மத்திய அரசிடம் அனுமதி ஒப்புதல் பெறவில்லை.
இதனிடையே ஊழல் தடுப்புத் துறை காவல் கண்காணிப்பாளா் விமலாவுக்கு எதிராக அறப்போா் இயக்கம் சாா்பில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரி வழக்குத் தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், 2 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணைக்கு மத்திய அரசின் அனுமதி பெற 19 மாதங்கள் தாமதம் ஏற்பட்டது ஏன் என்பது குறித்து ஊழல் தடுப்புத் துறை போலீஸாா் விளக்கம் அளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது ஊழல் தடுப்புத் துறை தரப்பில், இந்த வழக்கில் மூன்று போ் புலன் விசாரணை அதிகாரிகளாக இருந்துள்ளனா். அவா்கள் மூன்று பேரும் தனித்தனியாக பதிலளிக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே, பதிலளிக்க கால அவகாசம் வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி, விசாரணையை டிச.4-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.