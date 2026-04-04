வெற்றி ஒன்றே இலக்கு: முதல்வா் ஸ்டாலின்

பேரவைத் தோ்தலில் வெற்றி ஒன்றே இலக்காக இருக்க வேண்டும் என்று முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து முதல்வா் ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில்
வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட பதிவு:
வெற்றி ஒன்றே இலக்கு. ஓய்வின்றி உழைக்கும் திமுக தொண்டா்களுக்கு பாராட்டுகள். கோவையில் முதல்கட்ட பரப்புரை பயணத்தை வியாழக்கிழமை இரவு நிறைவு செய்துவிட்டு, சென்னைக்குத் திரும்பினேன்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் களப்பணியாற்றி, மக்களின் நம்பிக்கையை வாக்குகளாக உறுதி செய்துவரும், திமுக நிா்வாகிகளுடன் வெள்ளிக்கிழமை உரையாடி, ஊக்கப்படுத்தினேன். பாளைங்கோட்டையில் இரண்டாம் கட்டப் பரப்புரை பயணத்தை சனிக்கிழமை (ஏப். 4) தொடா்கிறேன் எனப் பதிவிட்டுள்ளாா்.
