வீடு புகுந்து கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி நகை பறிப்பு: 4 போ் கைது

அரும்பாக்கத்தில் வீடு புகுந்து கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி நகை பறித்ததாக 4 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 7:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அரும்பாக்கம் முத்துமாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சையது அலி. இவரது நண்பரான வியாசா்பாடி பி.வி.காலனி பகுதியைச் சோ்ந்த ஆகாஷ் (22), கடந்த 6-ஆம் தேதி சையது அலி வீட்டுக்குச் சென்றிருந்தாா். இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த 4 போ், இருவரிடமும் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி, தங்க நகைகளையும், சையது அலியின் ஏடிஎம் காா்டுகளையும் பறித்துக் கொண்டு தப்பினா். பின்னா், சையது அலி ஏடிஎம் காா்டில் இருந்து ரூ.15 ஆயிரத்தை ஏடிஎம் மையத்தில் இருந்து அவா்கள் எடுத்தனா்.

இது தொடா்பாக அமைந்தகரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்ததில், சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது அரும்பாக்கம் ரசாக் காா்டன் சாலைப் பகுதியைச் சோ்ந்த சூரியநாதன் (21), பூவரசன் (21), நவீன்குமாா் (27), ரித்திக்குமாா் (25) என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் 4 பேரையும் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

வீடு புகுந்து பள்ளி மாணவரை மிரட்டி பணம், நகை பறிப்பு

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
