Dinamani
ஈரான் ஹோர்முஸ் நீரிணையில் சரக்கு போக்குவரத்துக்கு கட்டணம் வசூலிப்பதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் - டிரம்ப்லெபனானில் தாக்குதல் தொடரும் - இஸ்ரேல் திட்டவட்டம்தமிழக தோ்தல் களத்தில் 3,500-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஉக்ரைனில் ஏப். 11 மாலை முதல் ஏப். 12 முடிய போர்நிறுத்தம் - புதின் ஏப். 16 முதல் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோரிடம் தபால் வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்கத்தில் 90 லட்சம் வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கம் - தோ்தல் ஆணையத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கடிதம்பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
சென்னை

ஏப். 16 முதல் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோரிடம் தபால் வாக்குகள் பதிவு

News image
Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 11:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் வரும் ஏப். 16- ஆம் தேதி முதல் முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்குச் சென்று தபால் வாக்குகள் பதிவு செய்யும் பணி நடைபெறும் என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையரும், மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலருமான ஜெ.குமரகுருபரன் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது:

சென்னையில் 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் தோ்தல் பணியில் வருவாய், மாநகராட்சி, காவல், கல்வி உள்ளிட்ட துறைகளைச் சோ்ந்த 40 ஆயிரம் போ் ஈடுபடுகின்றனா். ராணுவத்தில் பணியாற்றும் இத்தொகுதிகளைச் சோ்ந்த 560 பேருக்கு, தபால் வாக்கு விண்ணப்ப படிவங்கள் இணையவழியில் ஏற்கெனவே அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகள் என

8,947 பேருக்கு வீடுகளில் இருந்தே தபால் வாக்குகள் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்பட்டன.

அந்த தபால் வாக்குகள் ஏப்.16 முதல் 18- ஆம் தேதி வரை வீடு வீடாகச் சென்று பதிவு செய்யப்படும். விடுபட்டவா்களிடம் ஏப். 19-ஆம் தேதி தபால் வாக்குகள் பெறப்படும். இதற்கென 96 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு குழுவும் நாளொன்றுக்கு தலா 35 பேரிடம், அரசியல் கட்சி முகவா்கள் முன்னிலையில் தபால் வாக்குகளைப் பதிவு செய்யப்படும்.

வாக்குச்சாவடிகளில் குடிநீா், ஓஆா்எஸ் கரைசல்: சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளிலும் 4,085 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் மின்சாரம், கண்காணிப்பு கேமரா உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் செய்து தரப்பட்டுள்ளன. மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்க சக்கர நாற்காலிகள், சாய்வு தளப் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. குடிநீா் மற்றும் ஓஆா்எஸ் கரைசல் தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் என்றாா்.

வீடியோக்கள்

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

8 ஏப்ரல் 2026