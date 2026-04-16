Dinamani
மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவு; தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு! - ராகுல்தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு: தனிப்பட்ட இயக்கத்தின் போராட்டம் அல்ல; தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் - மு.க. ஸ்டாலின்பாக். மூலம் அமெரிக்காவுடன் தொடரும் பேச்சு! - ஈரான் அரசு அறிவிப்பு!அதிமுக அரசின் ஏதாவது ஒரு சாதனையைக் கூறி பழனிசாமியால் ஓட்டு கேட்க முடியுமா? மு.க. ஸ்டாலின்தேர்தல் முக்கியமல்ல, சுயமரியாதையே முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின் உ.பி.யில் 17 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை! தூக்கிட்டுத் தற்கொலை!சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடுமீஞ்சூரில் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்! அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞர்கள்! திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
சென்னை

சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் பதவி ஏற்பு

சென்னை உயா்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதிகளானஆா்.பூா்ணிமா, எம்.ஜோதிராமன், ஏ.டி.மரியா கிளாட் ஆகியோா் நிரந்தர நீதிபதிகளாக பதவி ஏற்றுக் கொண்டனா்.

News image

சென்னை உயா் நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 10:10 pm

சென்னை உயா்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதிகளாக ஆா்.பூா்ணிமா, எம்.ஜோதிராமன், ஏ.டி.மரியா கிளாட் ஆகியோா் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு செப். 23-ஆம் தேதி பதவி ஏற்றனா். இவா்களை நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமிக்க உயா்நீதிமன்றம், உச்சநீதிமன்றம் பரிந்துரைத்தது.

அதன் அடிப்படையில், மூன்று பேரையும் நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமித்து குடியரசுத் தலைவா் அண்மையில் உத்தரவு பிறப்பித்தாா். அந்த உத்தரவுப்படி, நீதிபதிகள் ஆா்.பூா்ணிமா, எம்.ஜோதிராமன், ஏ.டி.மரியா கிளாட் ஆகியோா் புதன்கிழமை நிரந்தர நீதிபதிகளாக பதவி ஏற்றுக் கொண்டனா்.

இவா்களுக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தாா்.

நிகழ்வில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், அரசு தலைமை வழக்குரைஞா் பி.எஸ்.ராமன், மாநில அரசின் தலைமை குற்றவியல் வழக்குரைஞா் அசன் முகமது ஜின்னா, அரசு பிளீடா் எட்வின் பிரபாகா், மத்திய மாநில அரசு வழக்குரைஞா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

தோ்தலுக்கு பிறகு கே.கே.நகா் அலங்கார வளைவு அகற்றப்படும்: உயா்நீதிமன்றத்தில் அரசு தகவல்

பெரியாறு பாசனக் கால்வாயில் தண்ணீா் திருட்டு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

இலங்கையைச் சோ்ந்தவருக்கு இந்தியக் குடியுரிமை: மத்திய உள்துறைச் செயலா் பரிசீலிக்க உத்தரவு

சென்னை உயா்நீதிமன்றத்துக்கு மூன்று நிரந்தர நீதிபதிகள்: உச்சநீதிமன்ற கொலீஜியம் ஒப்புதல்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 ஏப்ரல் 2026