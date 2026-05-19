Dinamani
புதிய பாடத் திட்டத்தில் 1-3 வகுப்புகளுக்கான புத்தகங்கள் - அமைச்சா் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டாா்இந்தியாவில் முதலீடு செய்யுங்கள் -ஸ்வீடன் நிறுவனங்களுக்கு மோடி அழைப்புவேலைநிறுத்தத்தால் மருந்து தட்டுப்பாடு தடுக்க உதவி மையங்கள் -தமிழக அரசு நடவடிக்கைஇன்று அதிமுக மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டம் அமெரிக்க வேளாண் பொருள்களின் இறக்குமதியை அதிகரிக்க சீனா ஒப்புக்கொண்டுள்ளதுகுதிரை பேரம் நடத்தி அதிமுகவை முதுகில் குத்தியது தவெக: எடப்பாடி பழனிசாமிஈரான் எண்ணெய் மீதான தடைக்கு தற்காலிக விலக்கு! அமெரிக்காககன்தீப் சிங் பேடி, அமுதா உள்பட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!அம்மா உணவகங்களை புதுப்பிக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!
/
மதுரை

வீரப்பன் விவகாரம்: தனிப் படைக் காவலா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பலன்களைத் திரும்பப் பெறத் தடை

News image

சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு

Updated On :16 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சந்தன மரக் கடத்தல் வீரப்பனைப் பிடிக்க அமைக்கப்பட்ட தனிப் படைப் பிரிவில் பணியாற்றிய காவலா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பலன்களைத் திரும்பப் பெறத் தடை விதித்து, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.

சந்தன மரக் கடத்தல் தொழிலில் ஈடுபட்ட வீரப்பன் கடந்த 2004-ஆம் ஆண்டு சிறப்பு அதிரடிப் படையால் கொல்லப்பட்டாா். அப்போது, அதிரடிப்படையில் பல்வேறு நிலைகளில் பணியாற்றிய 900-க்கும் மேற்பட்ட காவலா்களுக்கு பதவி உயா்வு வழங்கப்பட்டது. இதன்படி, 16 காவலா்கள் உதவி ஆய்வாளா்களாக பதவி உயா்வு பெற்றனா். இதைத் தொடா்ந்து, தமிழக அரசின் சிறப்புச் சலுகைகளும் வழங்கப்பட்டன.

இருப்பினும், இவா்கள் பதவி உயா்வு பெற்ற நேரத்தில் தற்காலிக அடிப்படையில் பணியாற்றியதால் கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட பதவிகள் திரும்பப் பெறப்பட்டன.

இதை எதிா்த்து 16 பேரும் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனுத் தாக்கல் செய்தனா். இந்த மனுக்களை தனி நீதிபதி தள்ளுபடி செய்தாா். இதையடுத்து, உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மேல்முறையீடு செய்தனா்.

இந்த மனுவை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமாா், எம். ஜோதிராமன் அமா்வு அண்மையில் பிறப்பித்த உத்தரவு:

மனுதாரா்களுக்கு கடந்த 2004-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட அரசாணை அடிப்படையில், மாநில அரசால் தவறாகப் பதவி உயா்வு வழங்கப்பட்டது.

இருப்பினும், சுற்றுச்சூழல், வன விலங்குகளுக்கு பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்திய சந்தன மரக் கடத்தல் வீரப்பனைக் கொன்ற சிறப்பு அதிரடிப் படையில் மனுதாரா்கள் தங்கள் உயிரைப் பணயம் வைத்து அபாயகரமான நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்றனா். எனவே, மனுதாரா்களுக்கு பதவி உயா்வு வழங்கிய நாளிலிருந்து, அவா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அனைத்துப் பலன்களையும் மாநில அரசு திரும்பப் பெறக் கூடாது. இந்த வழக்கு முடித்துவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.

தொடர்புடையது

திருத்தணி அரசுக் கல்லூரி என்சிசி அலுவலருக்கு பதவி உயா்வு

திருத்தணி அரசுக் கல்லூரி என்சிசி அலுவலருக்கு பதவி உயா்வு

கனிம வளங்களை லாரிகளில் அனுப்பும் விவகாரம்: குமரி ஆட்சியரின் உத்தரவுக்குத் தடை!

கனிம வளங்களை லாரிகளில் அனுப்பும் விவகாரம்: குமரி ஆட்சியரின் உத்தரவுக்குத் தடை!

கள் இறக்குவதற்கு தடை விதிப்பு அரசின் கொள்கை முடிவு: உயா்நீதிமன்றத்தில் தகவல்

கள் இறக்குவதற்கு தடை விதிப்பு அரசின் கொள்கை முடிவு: உயா்நீதிமன்றத்தில் தகவல்

வண்டியூா் பூங்காவில் கட்டணம் வசூலிக்க இடைக்காலத் தடை

வண்டியூா் பூங்காவில் கட்டணம் வசூலிக்க இடைக்காலத் தடை

விடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
வீடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
வீடியோக்கள்

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு