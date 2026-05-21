ஐபிஎல்

சென்னைக்கு இன்று கடைசி லீக் ஆட்டம்- குஜராத்துடன் மோதல்

ஐபிஎல் போட்டியின் 66-ஆவது ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பா் கிங்ஸ் - குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் வியாழக்கிழமை (மே 21) மோதுகின்றன.

Updated On :21 மே 2026, 4:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐபிஎல் போட்டியின் 66-ஆவது ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பா் கிங்ஸ் - குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் வியாழக்கிழமை (மே 21) மோதுகின்றன. இரண்டுக்குமே லீக் சுற்றில் இது கடைசி ஆட்டமாகும்.

பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பை ஏறத்தாழ இழந்துவிட்ட சென்னை, கடைசி முயற்சியாக இந்த ஆட்டத்தில் களம் காண்கிறது. இதில் வென்றாலும், இதர அணிகள் மோதும் ஆட்டங்களும் சென்னைக்கு சாதகமாக அமைந்தால் மட்டுமே, பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு கனியும். ஆனால் அத்தகைய சூழல் கனியுமா என்பது சந்தேகம் தான்.

சஞ்சு சாம்சன், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், டெவால்டு பிரெவிஸ், காா்த்திக் சா்மா, உா்வில் படேல், ஷிவம் துபே ஆகியோா் பேட்டிங்கிலும், அகீல் ஹுசைன், ஸ்பென்சா் ஜான்சன், நூா் அகமது, அன்ஷுல் காம்போஜ் ஆகியோா் பௌலிங்கிலும் கவனம் பெறுகின்றனா்.

மறுபுறம் குஜராத், இந்த ஆட்டத்தில் வென்று, முதலிரு இடங்களில் ஒன்றை உறுதி செய்து, குவாலிஃபயா் 1-க்குத் தகுதிபெறும் முனைப்புடன் இருக்கிறது. சென்னைக்கு எதிரான அபார வெற்றி, முதலிடத்துக்குக் கூட குஜராத்தை கொண்டு செல்லும் வாய்ப்புள்ளது.

பேட்டிங்கில் கேப்டன் ஷுப்மன் கில், ஜாஸ் பட்லா், சாய் சுதா்சன், வாஷிங்டன் சுந்தா், ராகுல் தெவாதியா ஆகியோா் மீதும், பௌலிங்கில் ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், ரஷீத் கான், ஜேசன் ஹோல்டா் ஆகியோா் மீதும் எதிா்பாா்ப்பு உள்ளன.

இந்த அணிகள் இதுவரை 9 முறை மோதியிருக்க, குஜராத் 5 வெற்றிகளுடன் முன்னிலையில் உள்ளது. கடைசியாக, சென்னையை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே குஜராத் வென்றிருக்கிறது.

