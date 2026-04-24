மாவட்டம் வாரியாக வாக்குப் பதிவு

மாவட்டம் சதவீதம்
அரியலூா் 87.41
செங்கல்பட்டு 85.37
சென்னை 83.73
கோவை 84.76
கடலூா் 85.49
தருமபுரி 90.13
திண்டுக்கல் 89.22
ஈரோடு 90.10
கள்ளக்குறிச்சி 88.33
காஞ்சிபுரம் 87.39
கன்னியாகுமரி 75.61
கரூா் 92.62
கிருஷ்ணகிரி 85.31
மதுரை 80.55
மயிலாடுதுறை 82.14
நாகை 86.30
நாமக்கல் 90.21
பெரம்பலூா் 85.50
புதுக்கோட்டை 83.90
ராமநாதபுரம் 77.03
ராணிப்பேட்டை 89.89
சேலம் 90.74
சிவகங்கை 76.65
தென்காசி 82.40
தஞ்சாவூா் 80.63
நீலகிரி 78.96
தேனி 81.55
திருவள்ளூா் 83.76
திருவாரூா் 83.71
தூத்துக்குடி 80.55
திருச்சி 85.44
திருநெல்வேலி 77.94
திருப்பத்தூா் 88.96
திருப்பூா் 88.59
திருவண்ணாமலை 89.59
வேலூா் 88.76
விழுப்புரம் 88.99
விருதுநகா் 84.89.
