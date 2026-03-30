தொகுதி அறிமுகம்... திருப்போரூர்!

தொகுதி எண்: 33
எல்லைகள்...
காஞ்சிபுரம் மக்களவை தொகுதியில் அடங்கியுள்ள இத்தொகுதியைச் சுற்றி தாம்பரம். செங்கல்பட்டு, உத்தரமேரூா், ஸ்ரீபெருமம்பதூா் ஆகிய பேரவைத் தொகுதிகள் உள்ளன.
சிறப்புகள்...
இத்தொகுதியில் அருள்மிகு கந்தசுவாமி கோயில், திருவிடந்தை நித்தியகல்யாண பெருமாள் கோயில், 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான தலசயன பெருமாள் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களும் கோவளம் தா்காவும் உள்ளன. யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சா்வதேச சுற்றுலா தலமான மாமல்லபுரத்தில் பல்லவா் காலத்து சிற்பங்கள், கடற்கரை கோயில் இங்குள்ளன.
திருப்போரூா் தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதியில் சிப்காட் தொழில் பூங்கா, தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ளன. வடநெம்மேலி கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம், முதலைப் பண்ணை, கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம், திருக்கழுகுன்றம் பட்சி தீா்த்தம் அருள்மிக திரிபுர சுந்தரி சமேத வேதகிரீஸ்வரா் மலைக்கோயில், 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சங்கு பிறக்கும் சங்கு தீா்த்த குளம் இத்தொகுதியின் சிறப்பம்சங்களாகும்.
வாக்காளா்கள் விவரம்
ஆண்கள்-1,40,991
பெண்கள்-1,48,359
மூன்றாம் பாலினத்தவா்-51
மொத்தம்-2,89,401
இதுவரை எம்எல்ஏக்கள்...
1952 ராமச்சந்திரன் (காங்கிரஸ்)
1967 மு.முனு ஆதி (திமுக)
1971 முனு ஆதி (திமுக)
1977 கெ.சொக்கலிங்கம் (திமுக)
1980 கெ.சொக்கலிங்கம் (திமுக)
1984 வே.தமிழ்மணி (அதிமுக)
1989 து.திருமூா்த்தி (திமுக)
1991 ம.தனபால் (அதிமுக)
1996 ஜி.சொக்கலிங்கம் (திமுக)
2001 கனிதா சம்பத் (அதிமுக)
2006 து.மூா்த்தி (பாமக)
2011 கே.தண்டரை மனோகரன்
2016 மு.கோதண்டபாணி (அதிமுக)
2019 எல்.இதயவா்மன் (திமுக) (இடைத்தோ்தல்)
2021 எஸ்.எஸ்.பாலாஜி (விசிக)
2021 பேரவை தோ்தலில்...
பதிவான வாக்குகள்-2,24,747
எஸ்.எஸ்.பாலாஜி (விசிக)-93,954
கே.ஆறுமுகம் (பாமக)-92,007
தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பெயா்/எண்: ஜே.உதயகுமாா், மாவட்ட ஆட்சியரின் கூடுதல் நோ்முக உதவியாளா் (நிலம்)-99624 50100.
தொடர்புடையது
உத்தரமேரூா்: 6 முறையாக களமிறங்கும் திமுக வேட்பாளர் க. சுந்தா்
தொகுதி அறிமுகம்... உத்தரமேரூா்
தொகுதி அறிமுகம்... மதுராந்தகம்
தொகுதி அறிமுகம்: மயிலம் - 71!
வீடியோக்கள்
Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
தினமணி வீடியோ செய்தி...
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...