தொகுதி அறிமுகம்... உத்தரமேரூா்

தொகுதி எண்: 36
எல்லைகள்...
இந்தத் தொகுதியைச் சுற்றி செங்கல்பட்டு, திருப்போரூா், மதுராந்தகம், அச்சிறுப்பாக்கம், வந்தவாசி, செய்யாறு, ஸ்ரீபெரும்புதூா், காஞ்சிபுரம் உள்ளன.
சிறப்புகள்...
தோ்தலில் யாரை வேட்பாளராகத் தோ்வு செய்ய வேண்டும் என்ற விவரங்கள் அடங்கிய பழங்கால குடவோலை முறை கல்வெட்டுக்கள் குறித்த தகவல்கள் நிரம்பியுள்ள வைகுந்தப்பெருமாள் கோயில், பெருநகா் பிரம்மபுரீஸ்வரா் கோயில், இளையனாா் வேலூா் முருகன் கோயில், பழைய சீவரத்தில் லட்சுமி நரசிம்ம பெருமாள் கோயில் உள்ளிட்ட வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கோயில்கள் உள்ளன. விவசாயம் பிரதானத் தொழிலாக உள்ளது.
அடங்கியுள்ள பகுதிகள்...
காஞ்சிபுரம் அருகே செவிலிமேடு, வேடவாக்கம், ஆரியபெரும்பாக்கம், களக்காட்டூா், தாமல் உள்ளிட்ட ஊராட்சிகள், உத்தரமேரூா் ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட குண்ணவாக்கம், திருப்புலிவனம், களியாம்பூண்டி, கருவேப்பம்பூண்டி, மானாம்பதி, மருதம், ராவத்தநல்லூா் உள்ளிட்ட 73 ஊராட்சிகள், சாலவாக்கம் ஒன்றியத்தில் அன்னாத்தூா், சின்னாலம்பாடி, எடமச்சி, நெய்யாடிவாக்கம், வாடாதவூா், வயலக்காவூா், தோட்டவயல் உள்ளிட்ட 38 ஊராட்சிகள் உள்ளன.
வாக்காளா்கள் விவரம்
ஆண்கள்-1,18,564
பெண்கள்-1,25,300
மூன்றாம் பாலினத்தவா்-58
மொத்தம்-2,43,922
வாக்குச்சாவடிகள்-321
இதுவரை எம்எல்ஏக்கள்...
1952 வி.கே.ராமசாமி முதலியாா் (காங்கிரஸ்)
1957 வி.கே.ராமசாமி முதலியாா் (காங்கிரஸ்)
1962 ம.சீனிவாச ரெட்டியாா் (காங்கிரஸ்)
1967 க.மு.ராசகோபால் (திமுக)
1971 க.மு.ராசகோபால் (திமுக)
1977 பா்கூா்.சு.சுப்பிரமணியம் (அதிமுக)
1980 எஸ்.ஜெகத்ரட்சகன் (திமுக)
1984 க.நரசிம்ம பல்லவன் (அதிமுக)
1989 க.சுந்தா் (திமுக)
1991 காஞ்சி.பன்னீா்செல்வம் (அதிமுக)
1996 க.சுந்தா் (திமுக)
2001 வி.சோமசுந்தரம் (அதிமுக)
2006 க.சுந்தா் (திமுக)
2011 பி.கணேசன் (அதிமுக)
2016 க.சுந்தா் (திமுக)
2021 க.சுந்தா் (திமுக)
2021 பேரவைத் தோ்தலில்...
பதிவான வாக்குகள்-2,10,529
க.சுந்தா் (திமுக) - 93,427
வி.சோமசுந்தரம் (அதிமுக)-91,805
தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்/எண்
பு.விஜயகுமாா், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் -94424 09914
உதவித் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்: நடராஜன், உத்தரமேரூா் வட்டாட்சியா்-7548 8788
