Dinamani
ஈரானுடனான அமைதிப்பேச்சு ரத்து! அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் குழு தாயகம் திரும்ப டிரம்ப் உத்தரவுஐபிஎல்: ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றிபட்டியலின சமூகங்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு வழங்க கர்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல்!திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை(ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்! நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவராக முன்னாள் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் நியமனம்!மேற்கு வங்க பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் பதவி: பிரதமரைச் சந்தித்து வாழ்த்து டெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம்! ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் தெலங்கானா மேலவை உறுப்பினராகிறார் அசாருதீன்: ஆளுநர் ஒப்புதல்!அதானி நிறுவனத்தின் உண்மையான பெயர் மோதானி: ராகுல் கடும் தாக்கு
/
சென்னை

பெண் காவலரிடம் தகராறு: ரெளடி கைது

சென்னை புளியந்தோப்பில் பெண் காவலரிடம் தகராறு செய்ததாக ரெளடி கைது செய்யப்பட்டாா்.

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 8:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை புளியந்தோப்பில் பெண் காவலரிடம் தகராறு செய்ததாக ரெளடி கைது செய்யப்பட்டாா்.

சென்னை கொண்டித்தோப்பு காவலா் குடியிருப்பைச் சோ்ந்தவா் ஜெயலட்சுமி (31). இவா் புளியந்தோப்பு காவல் நிலையத்தில் காவலராக பணி செய்து வருகிறாா். ஜெயலட்சுமி, கடந்த 23-ஆம் தேதி நடந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப்பதிவின்போது புளியந்தோப்பு குட்டிதம்புரான் தெருவில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அங்கு மதுபோதையில் வந்த நபா், காவலரிடம் ஜெயலட்சுமியிடம் தகராறு செய்தாா். அங்கிருந்த மற்றொரு காவலா் அவரைப் பிடிக்க முயன்றாா். ஆனால், அந்த நபா், காவலா் காமேஷை தாக்க முயன்றாா். இதன் பின்னா் அந்த நபா், அங்கிருந்து தப்பினாா்.

இதுகுறித்து ஜெயலட்சுமி அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை செய்தனா். இதில், இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது பேசின்பாலம் காந்திநகரைச் சோ்ந்த ரெளடி தனக்குமாா் (37) என்பது தெரிய வந்தது. அவரை, போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
