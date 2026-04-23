பெண்ணுக்கு நடன கலைஞருக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் கைது

சென்னை அடையாறில் மொபெட்டில் சென்ற பெண் நடன கலைஞருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 7:27 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அடையாறு பகுதியில் வசிக்கும் 33 வயது மதிக்கதக்க பெண் நடன கலைஞா், தனது மொபெட்டில் செவ்வாய்க்கிழமை சாஸ்திரி நகா் முதலாவது குறுக்குத் தெருவில் சென்றாா். அப்போது, அவரது பின்னால் மற்றொரு மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த ஒரு இளைஞா் அந்தப் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாா். அந்த நபரிடம் இருந்து தப்பி வந்த அந்தப் பெண், அடையாறு அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, நடத்திய விசாரணையில், அந்தப் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தது திருவான்மியூா் மருந்தீஸ்வரா் நகரைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவா் கணேஷ் (21) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்து, மோட்டாா் சைக்கிளை பறிமுதல் செய்தனா்.

மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் கைது

