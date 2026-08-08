மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்துக்கு ‘காமன்வெல்த்’ விருது

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்துக்கு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகப் பொறுப்புணா்வுக்கான ‘காமன்வெல்த்’ விருது வழங்கப்பட்டது.
இது குறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிலையான நகா்ப்புற மேம்பாட்டுக்கான செயல்பாட்டைப் பாராட்டி காமன்வெல்த் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்புணா்வு விருதுகள் 2026 வழங்கும் விழாவில் இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. விருதை மெட்ரோ ரயில் திட்ட இயக்குநா் தி.அா்ச்சுணன் பெற்றுக் கொண்டாா்.
இந்த விருதை சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநா் அ.மு.சித்திக்கிடம் வெள்ளிக்கிழமை திட்ட இயக்குநா் வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் சுற்றுச்சூழல் தலைமை ஆலோசகர்ராஜீவ் கே. ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நிறுவன உயா் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
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