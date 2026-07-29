கத்திப்பாராவில் 101 அடி உயர மெட்ரோ பாலத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!

சென்னை கத்திப்பாராவில் நடைபெற்று வரும் மெட்ரோ ரயில் பணிகளை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
தமிழ்நாட்டின் முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், கடந்த ஒரு மாத காலமாக துறை வாரியாக அதிகாரிகளை சந்தித்து, அந்தந்த துறைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திட்டங்கள், உள்கட்டமைப்பு பணிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவான ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
அந்த வகையில், சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகத்துக்கு சென்ற முதல்வர் விஜய், அதிகாரிகளுடன் மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகள் குறித்து இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
இந்த ஆய்வை மேற்கொள்ள சென்னை அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து நந்தனர் வரை மெட்ரோ ரயிலில் முதல்வர் விஜய் பயணம் மேற்கொண்டார்.
நந்தனம் மெட்ரோ தலைமை அலுவலகத்தில் ஆய்வு நடத்திய முதல்வர் விஜய், அங்கிருந்து கார் மூலம் கிண்டி கத்திப்பாரா மேம்பாலப் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் மெட்ரோ ரயில் பணிகளை பார்வையிட்டார்.
சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் மைல்கல்லாக விளங்கும் 101 அடி மெட்ரோ ரயில் மேம்பாலத்தில் நடைபெறும் கட்டுமானப் பணிகளை முதல்வர் விஜய் ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து, அங்கிருந்து கார் மூலம் போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் செல்லும் முதல்வர் விஜய், ஆளில்லா மெட்ரோ ரயில் மூலம் பூந்தமல்லி வரை சென்று, மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகளைப் பார்வையிடுகிறார்.
இந்த ஆய்வின்போது, நந்தனம், கிண்டி பகுதிகளில் கூடியிருந்த மக்கள் முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். முதல்வர் விஜய்யும் கையசைத்து மக்களின் வரவேற்பை ஏற்றுக் கொண்டார்.
Summary
Chief Minister Vijay inspects the 101-foot-high Metro bridge at Kathipara!
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