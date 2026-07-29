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தமிழ்நாடு

சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!

சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு செய்தது பற்றி...

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சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு - x

Updated On :29 ஜூலை 2026, 3:40 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிக்கும் முதல்வர் ஜோசப் விஜய், மெட்ரோ தலைமையகத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்கிறார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்துக்கு இன்று பிற்பகலில் வந்த முதல்வர் விஜய், மெட்ரோ ரயிலில் நந்தனம் வரை பயணம் செய்தார்.

தொடர்ந்து, அங்கிருந்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் தலைமையகத்துக்குச் சென்ற முதல்வர் விஜய், அரசு அதிகாரிகளுடன் பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

சென்னையில் நடைபெற்று வரும் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய்க்கு அதிகாரிகள் விரிவாக எடுத்துரைக்க உள்ளனர்.

இதையடுத்து சாலை வழியாக கிண்டி கத்திப்பாரா செல்லும் முதல்வர் விஜய், அங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் மெட்ரோ பணிகளைப் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்யவுள்ளார்.

தொடர்ந்து, கிண்டியிலிருந்து சாலை வழியாக போரூர் செல்லும் முதல்வர் விஜய், போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆளில்லா மெட்ரோ ரயிலில் பூந்தமல்லி வரை பயணம் மேற்கொண்டு ஆய்வு செய்யவுள்ளார்.

Summary

Chief Minister Vijay inspects by traveling on the Chennai Metro train!

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